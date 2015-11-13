Кард-протекторы уже давно стали неотъемлимым атрибутом за покерным столом у половины игроков, как минимум.

На то есть разные причины, начинаю от изначальной - защитить карты от случайного переворачивания - и вплоть до психологического треннинга или разрядка.

Итак, кард-протектор это уже что-то большее, чем просто кусочек тяжелого материала за столом. Это и символ, и талисман и последняя надежда, и отличный "собеседник".

В общем, смотрите сами, что мы увидели за 5 дней "Битвы за Мальту - 2015".

Начнем с "белочки"! А что, неплохой экземпляр для нашего "зверинца".



Классика - "Дракон чахнущий над золотом, или фишками в нашем случае".





"Хардкор" из Лас-Вегаса.





Это уже интересней, просто магией веет... а какой цвет насыщенный.





Вполне симпатично, только непонятно что.





Немного психологического запугивания соперников.





Пеерепутал покер и "Что-Где-Когда"?





Тонкий намек на любителя больших... блефов?





Мило и более, чем банально. Мило...





Вот это реально пугает. Что может быть в голове у такого игрока?





Доверяй судьбе, остальное - как получится.





"Миньоны всегда были в покере...". Еще даже до Дойла Брансона.





Какой замечательный трибет? Или три барреля? В общем, три... по-покерному.





Вполне доходчиво объяснил. Вопросов больше нет.





А вот так все начиналось - просто и со вкусом.





О, да это же один из краеугольных кард-протекторов покера - настоящий от "Битвы за Мальту".





Ах, старый добрый Лас-Вегас...





Покер-фатале...





А вот и наш специальный гость - "Чарк" от Умберто Бренеса.





Ква-ква!





Еще один любитель "больших ушей".





Сначала соперника надо развеселить, потом проще обыграть будет. Наверное. Да, свинка Пеппа?





Рука Фатимы (или Хамса), известный талисман.





У вас есть 60 секунд, время пошло.





Наверное, это все же не кард-протектор. Уж больно большой...

