Самые классные кард-протекторы "Битвы за Мальту - 2015" (ФОТО)
Кард-протекторы уже давно стали неотъемлимым атрибутом за покерным столом у половины игроков, как минимум.
На то есть разные причины, начинаю от изначальной - защитить карты от случайного переворачивания - и вплоть до психологического треннинга или разрядка.
Итак, кард-протектор это уже что-то большее, чем просто кусочек тяжелого материала за столом. Это и символ, и талисман и последняя надежда, и отличный "собеседник".
В общем, смотрите сами, что мы увидели за 5 дней "Битвы за Мальту - 2015".
Начнем с "белочки"! А что, неплохой экземпляр для нашего "зверинца".
Классика - "Дракон чахнущий над золотом, или фишками в нашем случае".
"Хардкор" из Лас-Вегаса.
Это уже интересней, просто магией веет... а какой цвет насыщенный.
Вполне симпатично, только непонятно что.
Немного психологического запугивания соперников.
Пеерепутал покер и "Что-Где-Когда"?
Тонкий намек на любителя больших... блефов?
Мило и более, чем банально. Мило...
Вот это реально пугает. Что может быть в голове у такого игрока?
Доверяй судьбе, остальное - как получится.
"Миньоны всегда были в покере...". Еще даже до Дойла Брансона.
Какой замечательный трибет? Или три барреля? В общем, три... по-покерному.
Вполне доходчиво объяснил. Вопросов больше нет.
А вот так все начиналось - просто и со вкусом.
О, да это же один из краеугольных кард-протекторов покера - настоящий от "Битвы за Мальту".
Ах, старый добрый Лас-Вегас...
Покер-фатале...
А вот и наш специальный гость - "Чарк" от Умберто Бренеса.
Ква-ква!
Еще один любитель "больших ушей".
Сначала соперника надо развеселить, потом проще обыграть будет. Наверное. Да, свинка Пеппа?
Рука Фатимы (или Хамса), известный талисман.
У вас есть 60 секунд, время пошло.
Наверное, это все же не кард-протектор. Уж больно большой...
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