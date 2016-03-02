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Как поймать «роял-флеш» на ТВ-столе, избранные случаи

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2 Март 2016, Написал: RussiaPokerNews
Размещено в: Это - PokerListings, детка!
Как поймать «роял-флеш» на ТВ-столе, избранные случаи

Может ли быть в покере что-то прекрасней выигранной раздачи с настоящими «роял-флешем»?

Конечно, это случается, но вовсе не так, как в кино про Джеймса Бонда. Впрочем, все раздачи с участием «роял-флеш» не могут не остаться незамеченными.

Иногда это бывает очень болезненно, как в случае с Мариюки Мабучи, вылетевшим с «мейна» WSOP 2008.

Та раздача вошла в анналы истории, ведь поймать каре тузов на ривере и вылететь из-за «роял-флеша» противника... это НЕВЕРОЯТНО.

Впрочем, наверное, не менее обидно бывает тем игрокам, которые ловят «роял-флеш» уже на флопе или терне, но все соперники скидывают карты, и до вскрытия вообще не доходит.

В каком покер руме бы вы не находились, но ситуация с этой комбинацией за покерным столом сразу же становится известна всем.

Ведь каждый игрок мечтает, что следующий «роял-флеш» соберет именно он, и все ему оплатят его по полной.

Вдохновленные недавним раннер-раннер «роял-флешем» Филиппа Макаллистера на PCA-2016, мы решили сделать подборку лучших раздач с ТВ-столов с этой легендарной покерной комбинацией.

От Фила Хельмута до Тони Джи и Криса Манимейкера, все проходили через это испытание. Неважно на каком уровне ставок вы играете. Шанс собрать «роял-флеш» есть всегда, и когда у вас получится, вы надолго запомните эту раздачу.

Если мы что-то пропустили, то пишите нам в комментариях.

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Artur Bulah 2016-10-03 17:48:32

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