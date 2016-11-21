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Раздача недели: Роковой сет на флопе для Джозефи

Optimized NWM josephy1
Ну как тут скинуть то?
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Самая яркая раздача минувшей «Ноябрьской девятки» оказалась фатальной для главного претендента на титул чемпиона.

Все случилось на стадии Топ-3, когда Клифф Джозефи поймал младший сет на флопе и проиграл огромный банк, вылетев вскоре из турнира.

Вопрос лишь один: ему просто не повезло или был все же шанс сделать спасительный фолд?

От флопа до ривера

Итак, у нас последний день финального стола «мейна» WSOP-2016, стадия Топ-3 и стеки у игроков без явных «перекосов».

Блайнды - 600,000/1,200,000/200,000, а раздача идет под номером 171.

Стеки:

Клифф Джозефи – 102.7 млн (85 ББ)

Гордон Вайо – 92.9 млн (77 ББ)

Куи Нгуен – 141 млн (117.5 ББ)

Несмотря на самый короткий стек, у Вайо достаточно фишек для нормальной игры.

Тем временем, у Джозефи на баттоне/УТГ находятся    

Это – повод для рейза в 2,5 млн. Вайо – колл, а Нгуен – ре-рейз 7,7 млн.

Впрочем, и Вайо и Джозефи делают колл, а в банке становится 23,4 миллиона фишек.

На флопе приходят      

Вайо – чек, Нгуен – бет 9,9 млн и снова два колла. Теперь в банке 53,4 миллиона фишек, а эффективные стеки на уровне 86 млн.

Терном дилер положил  

Вайо и Нгуен делают «чек», а Джозефи решает поставить в центр 21 млн.

После недолгих размышлений Вайо объявляет «олл-ин» - 75,1 млн.

Нгуен сразу же скидывает карты, а у Джозефи тяжелая ситуация – в банке уже 149,5 миллиона фишек, а для колла ему надо выложить 54 млн из 64 оставшихся перед ним.

И все же он решает пойти до конца, но упирается в более старший сет Вайо, который имел на руках    

Надо ли говорить, что Нгуен скинул в пас    

И хотя затем Джозефи сумел один раз удвоиться, на большее его уже не хватило, и вскоре он вылетел, заняв третье место.

Эту удивительную раздачу можно посмотреть ниже:

Анализ

Согласно Дэну Харрингтону, если вы не пошли на олл-ин с сетом на флопе, вы – сделали ошибку.

Однако оба комментатора – Дэниел Негреану и Фил Хельмут – категорически с этим не согласились, упрекая Джозефи в том, что он должен был скинуть карты.

Итак, попробуем посмотреть снова раздачу. Все мувы на префлопе нормальны, и даже рейз Нгуена без позиции оправдан силой его руки.

2016 Nov9 Ruane Josephy
Все сложно...

Поймать сет на флопе по математике можно один раз на восемь розданных карманных пар. Но у обоих оппонентов – Джозефи и Вайо – достаточно глубокие стеки для «платы за просмотр» флопа.

Сухой, но коварный флоп

Едва ли мог быть лучше флоп для Джозефи – поймал сет, а доска «радужная», плюс еще король, который мог быть у обоих противников в диапазоне.

Вайо – чек, а Нгуен и стал сразу изображать наличие короля контбетом. Джозефи – колл.

Хороший ход для Клиффа, который был уверен, что он впереди, и выбивать более слабую руку соперника тоже не хотел.

Тем более, что он в позиции. Однако колл от Вайо с малого блайнда спутал карты, ибо это четко намекало на очень сильную руку.

Правда – на терне

Карта 4 вроде бы и бланковая, но…

Вайо – чек, Нгуен, понявший, что у противников сильные руки, также «тормозит» - чек. У Джозефи, вероятно, самая сильная рука, и он решает выжать максимум пользы из «короля» на доске, сделав крупную ставку.

И когда Вайо отвечает олл-ином, а Нгуен быстро скидывает карты в пасс, перед Джозефи встает вопрос. Что может быть у Вайо при такой игре?

vayo1
Шанс жизни...

Не тузов, ни пары А-К быть не может после такой префлоп-игры. Гордон делал коллы дважды. Казалось бы, рука 3-3 сразу же должна быть первой в этом рейтинге от Джозефи.

Ведь тайтовый игрок (а Вайо именно такой) не стал бы так играть с K-Q или K-J. Он бы просто сделал колл. Не говоря уж о невозможности полублефа с высокой парой при флеш-дро.

Так что, 3-3 или полный блеф. Но даже в случае блефа у Вайо должна быть приличная рука, но, по рассуждениям выше, ее быть не может.

Вывод

Да, Джозефи должен был найти фолд в этой ситуации, и тогда бы он сохранил половину своего стека.

С другой стороны, сделать так, имея сет на флопе, практически, нереально.

Что до Вайо, то он идеально поймал свой момент, и с такой удачей вполне мог бы и стать чемпионом мира, но это уже другая история.

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