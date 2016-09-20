RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Рестарт Global Poker League нацелен на фанатов покера
Уже совсем скоро старт второй половины сезона в GPL, но теперь можно не только следить за сражениями в онлайне, но и прикупить фирменных товаров.
Все начнется по второму кругу уже сегодна, когда пройдут первые 6-макс онлайн матчи.
Как и в первой половине сезона, вслед за 6-макс «SnG»-турнирами завтра и послезавтра пройдут хедз-ап сражения в обеих конференциях.
О некоторых изменениях в детище Алекса Дрейфуса мы уже сообщали пару дней назад, но сейчас нам есть что еще добавить.
Магазин и новое ТВ-приложения
Совершенно новый, и уже давно ожидаемый многими поклонниками Global Poker League, о чем говорят результаты опроса во время WSOP, онлайн магазин атрибутики официально открыт.
В нем можно приобрести кепки, толстовки, а также официальные джерси/футболки любой из 12 команда GPL.
Цены следующего порядка: кепка - $25, джерси - $40, а толстовка и вовсе $90.
На данный момент джерси и толстовки доступны в пяти различных размерах.
В общем, не пожалейте время и посетите домашнюю страницу Global Poker League, чтобы поближе ознакомиться с «товаром».
Второй бонус для фанатов Лиги – это новое приложение GPL для iPhone и iPad.
Приложение бесплатное и доступно для всех желающих, так что теперь вы сможете следить за играми GPL откуда только пожелаете, ведь для доступа к видео-стриму достаточно простой регистрации.
Комментаторы
Сэм Графтон и участник «Ноябрьской девятки» Гриффин Бенджер не захотели возвращаться к комментаторской работе в онлайн матчах Global Poker League.
Впрочем, это логично, ибо канадец полностью поглощен подготовкой в финальному столу Главного события WSOP, в то время как Графтон, возможно, еще вернется по ту сторону монитора.
«Надеюсь, что еще смогу поработать с Global Poker League в будущем, но сейчас таких планов у меня нет», - рассказал нам сам Сэм Графтон.
Так что будем считать новинкой второй половины сезона в GPL ротацию.
Вместо вышеозвученных персонажей трансляции с онлайн арены Global Poker League будет вести Джонатан Литтл, который в особом представлении не нуждается.
Более 6 миллионов долларов призовых, несколько книг и проведение множества веб-семинаров для игроков. Словом, комментатором он будет мирового класса.
Литтл будет работать две недели вместе с Роландом Буутби, который и должен в дальнейшем стать первым комменатором Global Poker League на постоянной основе.
Кто такой Буутби?
Он родился в Лондоне, но постоянно проживает на Мальте. Он никогда не играл в покер серьезно, хотя на сайте покерных результатов Hendonmob можно найти две мини-записи о его «достижениях».
К слову, одна из них относится к участию в «Битве за Мальту – 2014», а его место в ранкинге GPL – 207,614-е.
Но его сильная сторона – это журналистика и... комедианство. Скоро узнаем, что и к чему.
Напомним, что 6-макс онлайн сражения будут проходить по вторникам, а хедз-ап поединки по средам и четвергам до конца октября.
Затем месяц «тишины», который закончился играми плей-офф и финалами в «Кубе» на GPL-арене в Лас-Вегасе с 29 ноября по 1 декабря.
Вы можете следить за всем в онлайне на twitch.tv/gpl.
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев