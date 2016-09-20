Рестарт Global Poker League нацелен на фанатов покера

Все начнется по второму кругу уже сегодна, когда пройдут первые 6-макс онлайн матчи.

Как и в первой половине сезона, вслед за 6-макс «SnG»-турнирами завтра и послезавтра пройдут хедз-ап сражения в обеих конференциях.

О некоторых изменениях в детище Алекса Дрейфуса мы уже сообщали пару дней назад, но сейчас нам есть что еще добавить.

Магазин и новое ТВ-приложения

Совершенно новый, и уже давно ожидаемый многими поклонниками Global Poker League, о чем говорят результаты опроса во время WSOP, онлайн магазин атрибутики официально открыт.

В нем можно приобрести кепки, толстовки, а также официальные джерси/футболки любой из 12 команда GPL.

Цены следующего порядка: кепка - $25, джерси - $40, а толстовка и вовсе $90.

На данный момент джерси и толстовки доступны в пяти различных размерах.

В общем, не пожалейте время и посетите домашнюю страницу Global Poker League, чтобы поближе ознакомиться с «товаром».

Второй бонус для фанатов Лиги – это новое приложение GPL для iPhone и iPad.

Приложение бесплатное и доступно для всех желающих, так что теперь вы сможете следить за играми GPL откуда только пожелаете, ведь для доступа к видео-стриму достаточно простой регистрации.

Комментаторы

Сэм Графтон и участник «Ноябрьской девятки» Гриффин Бенджер не захотели возвращаться к комментаторской работе в онлайн матчах Global Poker League.

Впрочем, это логично, ибо канадец полностью поглощен подготовкой в финальному столу Главного события WSOP, в то время как Графтон, возможно, еще вернется по ту сторону монитора.

«Надеюсь, что еще смогу поработать с Global Poker League в будущем, но сейчас таких планов у меня нет», - рассказал нам сам Сэм Графтон.

Так что будем считать новинкой второй половины сезона в GPL ротацию.

Вместо вышеозвученных персонажей трансляции с онлайн арены Global Poker League будет вести Джонатан Литтл, который в особом представлении не нуждается.

Более 6 миллионов долларов призовых, несколько книг и проведение множества веб-семинаров для игроков. Словом, комментатором он будет мирового класса.

Литтл и Буутби.

Литтл будет работать две недели вместе с Роландом Буутби, который и должен в дальнейшем стать первым комменатором Global Poker League на постоянной основе.

Кто такой Буутби?

Он родился в Лондоне, но постоянно проживает на Мальте. Он никогда не играл в покер серьезно, хотя на сайте покерных результатов Hendonmob можно найти две мини-записи о его «достижениях».

К слову, одна из них относится к участию в «Битве за Мальту – 2014», а его место в ранкинге GPL – 207,614-е.

Но его сильная сторона – это журналистика и... комедианство. Скоро узнаем, что и к чему.

Напомним, что 6-макс онлайн сражения будут проходить по вторникам, а хедз-ап поединки по средам и четвергам до конца октября.

Затем месяц «тишины», который закончился играми плей-офф и финалами в «Кубе» на GPL-арене в Лас-Вегасе с 29 ноября по 1 декабря.

Вы можете следить за всем в онлайне на twitch.tv/gpl.