Когда я играю в онлайн покер, я особо не обращаю внимания на другие разновидности покера кроме Омахи и Холдема. Иногда еще играю в бадуги и на этом мой арсенал заканчивался.

Но на днях решил расширить свой диапазон игр. И мое внимание привлек совсем молодой в онлайне вид покера под названием Irish. Насколько я знаю, он доступен только в руме Full Tilt Poker совсем недавно.

И я решил попробовать в него поиграть, не вдаваясь в теорию. Правила были просты как никогда!

Что это Холдем или Омаха

С первой раздачи может показаться, что это подобие Омахи. Но после флопа мы понимаем, что это уже Техаский холдем со сложной структурой определения руки противника.

В начале, всем сдается по четыре карты на руки. Две в итоге придется выкинуть после торгов на открытом флопе, оставив две лучшие карты.

Суть игры необходимо собрать лучшую комбинацию из пяти карт, при открытых семи пять общих и две ваши.

В этой разновидности покера постоянно присутствует экшн, вы всегда можете участвовать в любой раздаче, как и в Омахе. Но если вас интересует результат в этом виде покера, то необходимо как в любом другом виде подходить избирательно к каждой раздаче.

Тузы не рулят

Исходя из игры я понял, что самыми хорошими руками постфлоп будут топ-сеты, стриты и старшее флеш-дро. Диапазон рук достаточно велик, очень сложно предугадать силу руки соперника. Мелкие сеты почти не играют, также как и мелкое флеш-дро. Пара тузов теряет свою силу, если с ними в комплекте две карты ни о чем.

Здесь надо исходить из стартовых рук Омахи, но и руки, которые являются хорошими для розыгрыша, не всегда попадают во флоп и дальше с ними бессмысленно играть.

Хотя в Омахе они могли бы усилиться. Блеф конечно здесь на высшем уровне. Игроки настолько поглощены экшеном, что забывают иногда про силу своей руки и с мелким дро выставляются, даже не задумавшись о том, что у оппонента оно гораздо старше.

Меня данный вид покера очень порадовал и его на данный момент я изучаю как игру для разнообразия. Ведь играть постоянно в Холдем надоедает и хочется чего то другого.

Но крупно вкидываться в этот интересный вид особо не хочется. Сначала, нужно понять какую стратегию можно использовать в этом покере.