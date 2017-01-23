Сегодня в раздаче недели мы снова в этом убедимся.

Рассмотрим простой пример, когда Фил Айви показывает, как надо «воровать банк», зная, что у твоего оппонента может быть слабый диапазон карт.

Оппонентом выступает британский игрок Эндрю Фельдман, который немало заплатил за свою ошибку, невольно сообщив Айви, что «король – это его предел».

От флопа до ривера

Дело было в 2011 году на шоу «High Stakes Poker», когда еще существовал старый Full Tilt, давший название - Full Tilt Million Dollar Cash Game.

За столом играли профессионалы – Том Дван, Илари Сахамиес, Патрик Антониус, Питер Джеттен, Майк Матусов и два наших героя.

Блайнды - $300/$600/$100, а значит в банке уже $1,700.

У Фелдьмана самый короткий стек $98,700, но это не мешает ему делать рейз со средней позиции - $2,000.

Еще два фолда и Айви, сидящий на баттоне с переставляет до $7,000.

Блайнды – фолд, британец – колл, в банке стало $15,700.

На флопе приходят

Фельдмен делает чек, Айви ставит $11,000, на что соперник отвечает «чек-рейзом» в $28,500.

Американец уравнивает, в банке стало $72,900.

Дилер кладет терном

Фельдман снова – чек, Айви – бет $27,000.

Недолго думая, британский игрок скидывает в пас свои

Да, у него была лучшая рука, но Айви его просто переиграл, выдавив из банка размером в почти 100,000 долларов.

Впрочем, смотрите сами на видео, как это было:

Анализ

Если даже действия Айви выглядят, как волшебство, это еще не значит отсутствия рациональности в его действиях.

На префлопе Фельдман играет так, как будто он делал это много раз и раньше. Айви уже понял к тому моменту, что агрессия британца еще не означает у него сильную руку, решив проверить того.

Так что Фил заплатил $7,000 ради теста, поставив себя и выгодную позицию при игре в постфлоп.

Ведь если блайнды или Фельдман не сделают ре-рейз, то есть два основных аргумента:

1) У них слабый диапазон карт

У них слабый диапазон карт 2) Он будет в позиции на всех улицах

Когда контбет уместен

Подобного рода флоп обычно бесполезен для всех игроков.

Британца он не усилил, и диапазон Айви смотрится куда сильней, что Фил и показывает своей ставкой.

Он одновременно хочет и выдавить из банка противника, а если тот продолжит игру, то и показать силу своей руки.

Последовавший колл от Фельдмана намекает, что ни тузов, ни королей у него нет. Иначе был бы строгий ре-рейз.

Неправдоподобный рейз

Айви на флопе ставит две третьих банка, но получает ре-рейз в $28,500.

С какой рукой Фельдман мог так сыграть? Мог ли с парой «десяток»?

С одной стороны, британец явно не желал отпускать из банка противника, с другой у него больше не было, практически, рук, которые бы далее не теряли свою силу.

У него было два варианта рук/действия, таким образом:

1) Сильные, хорошие руки, как A - T , K - T , 9-9, 8-8

Но колл с ними был бы куда уместнее ре-рейза

2) Полублеф с двумя пиками, гатшотом или полный блеф

Тогда ре-рейз имел смысл с любой из этих рук. Вероятно, Фельдман все же пытался выбить из банка противника, дав ему руку калибра A-J.

"Не повезло" с противником.

Проблема британца была в том, что он играл против Айви, который все также понимал.

Урок классной игры

Итак, американец знал, что у противника зачастую нет сильной руки, а значит не нужна она и Айви самому.

Так что его прием был классикой – флоатинг с чек-рейзом на флопе и эксплуатацией этого на терне.

Да, Айви рисковал $17,500 (почти 20% его стека), но если Фельдман не лидил флоп, и не сделал тоже самое на терне, то он не мог не выбросить карты в этой ситуации.

На терне Айви просто сделал «ход дня», усилив давление на соперника до максимального.

Он знал, что его ставка достаточно крупна, чтобы побить большой блеф британца, который итак не всегда имел монстра на руках.

К тому же у последнего оставалось бы еще $36,000 на руках.

Вывод

Фелдьман «промахнулся», получив урок покера от Айви.

Фил Айви не только показал класс, определив диапазон противника, но активно воспользовался этим, выжав, практически, максимум из ситуации.