Когда Боб ставит на флопе, у Тома должен появиться план дальнейшей игры.
У него флеш-дро, бэкдор стрит-дро и он в позиции на оппонента.
Во-первых, он может попасть в карты и выиграть раздачу, либо украсть банк, если Сафаи сыграет чек на терне.
Однако Боб все «испортил» и Дван переходит в режим «полублефа».
Проблема последнего в том, что Тому пришлось бы скинуть карты в случае олл-ина от соперника.
Искусство блефа
Главный плюс полублефа в том, что он дает две возможности – либо собрать руку и выиграть, либо выдавить оппонента из банка. Но тут Дван все же решил подождать до ривера, чтобы затем использовать позицию.
После ривера Сафаи снова сыграл по учебнику, понимая, что третью ставку тут никто уже не оплатит.
И что делать теперь?
С другой стороны свои чеком он сузил свой диапазон, исключив из него сет дам или десяток, например, с которыми он не мог не ставить.
И этим нюансом сполна решил воспользоваться Дван, поставит гигантскую сумму в банк.
На первый взгляд этот ход выглядит безумием, но стоит присмотреться к нему тщательнее:
Как выглядит для Двана теперь диапазон Сафаи?
Хорошие руки, как A-Q, K-Q, A-A, K-K и, может быть, J-J
Недоехавшие дро с двумя «трефами»
Любые руки из второй группы он скинет на любую ставку, а те, что выше обычным блефом не выбьешь.
Мастер блефа.
Для рук A-Q и K-K в такой раздаче нормально играть бет-бет-чек-колл.
Так что Сафаи будет рад сделать колл любой обычной ставке Двана.
Поэтому гигантский олл-ин Тома разрушил все планы Боба.
Вывод
В тот момент, когда Дван осознал, что у противника нет руки-монстра, он нанес сокрушительный удар своим блефом, разрушив все замыслы Сафаи.
Оглядываясь назад, Сафаи должен был играть ставкой, а не чеком, чтобы избежать подобных проблем.
В общем, чтобы выигрывать такие банки нужно обладать отвагой и уметь думать на два шага вперед, как это делает Том Дван.
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