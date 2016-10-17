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Раздача недели: нашла коса на камень, или как Понс остановил Колмэна

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Американец Дэн Колмэн - победитель 2014 Big One for One Drop – долгое время шел среди лидеров во время Главного события WSOP этим летом.

В середине Дня 5 он даже временно был абсолютно лучшим по количеству фишек.

А в День 6 его выбил из игры никому неизвестный испанский любитель покера Фернандо Понс, буквально, за несколько минут.

Эта раздача покажет, как все может пойти не так, когда что-то не заладилось ранее.

От флопа до ривера

На самом деле, тут важно рассмотреть две раздачи. Ибо развитие действий во второй напрямую вытекает из первой.

Судите сами, с одной стороны Колмэн и его 26 миллионов долларов призовых за карьеру , с другой – Понс, выигравший в покер ранее 11 тысяч долларов.

Так вот, в первой раздаче Колмэн имел карманную пару девяток, но Понс заблефовал его на терне крупной ставкой с Q-T, при то, что на доске лежали 8-8-J-K.

На видео этот эпизод начинается с 18:30.

Колмэн потерял там треть стека, оставшись с 27 большими блайндами. Спустя несколько минут на уровне 80,000/160,000/20,000 наша «жертва» делает рейз с УТГ – 360к фишек, имея стек в 4,2 млн и карты на руках    

У Понса порядка 18 млн фишек и    

Следует колл, в банке 1,12 млн, флоп      

Чек – чек, на терне приходит  

Колмэн – чек, Понс – бет 350,000, и тут американец объявляет олл-ин с 3,8 млн фишек.

Испанец недолго думал, сразу же сказав «колл».

Улыбка Колмэна быстро исчезла, как Фернандо перевернул свою руку, а дилер не стал «спасать» его, положив бланковый ривер  

Дэн вылетел из турнира на 31-м месте, получив 200,000 долларов призовых. Кстати, это был первый в его жизни «кэш» в Главном событии WSOP.

А Понс продолжил борьбу, став вскоре участником «Ноябрьской девятки».

Эту раздачу можно посмотреть на видео с 23-й минуты:

Анализ

Колмэн сыграл эту раздачу крайне необычно, что оставило немало вопросов. Попробуем разобраться.

Итак, до нее Понс, фактически, выбил блефом крупный стек у Колмана, оставив ему менее 30 ББ.

Однако для игрока мирового уровня небольшой стек не может быть причиной неагрессивной игры.

2016 WSOP Dan Colman
Не все пошло по плану...

Так что он изображает сильную руку, и все за столом знают, что он игрок высокого уровня.

И колл Понса явно для него означал, что премиальной руки (тузы, короли, дамы) у него точне нет, иначе был бы ре-рейз.

Двойной чек на флопе

На флопе Дэн попал в топ-пару, а сами три карты на столе были «сухие», что дает большую вероятность того, что игрок и на ривере будет впереди.

В этот момент американец решает применить необычную линию игры, сделав чек. Этим он показывал одновременно руку-монстр (7-7 или J-J), а также множество несильных рук, как 8-8 или A-Q.

Чек Понса тоже показатель того, что он знает свою роль любителя хорошо. Сделай он бет, и Колмэн мог легко скинуть свою слабую руку.

Экшн на терне

Терн Колмэну подходит, но он продолжает изображать руку слабее, чем у него есть.

Понс же не хочет больше ждать. Оно и понятно, своим бетом он либо оставит противника в раздутом банке, либо сразу выиграет его, оставив лишний риск в стороне.

А далее идет олл-ин Колмэна в 2,5 раза больший, чем банк, что резко поляризует его руку.

Спокойствие, только спокойствие

Игра Колмена должна была поставит в тупик испанца – либо монстр, либо блеф. Все просто – изображать до последнего слабую руку, чтобы потом получить максимум со своей топ-пары.

2016 WSOP Fernando Pons2
Выдержка у Понса на уровне.

И, получив колл, он переворачивал карты, как победитель, и лишь затем был шокирован, увидев руку Понса.

Оно и понятно, у Фернандо была не только сильней рука, но еще и «бродвейно»-дро на стрит и флеш.

Впрочем, понять Понса тоже легко. Он знал, что оппонент часто блефует и выкинуть топ-пару с высшим кикером не мог также.

Вывод

Дэн Колмэн старался провернуть искусный трюк, который мог принести ему выгоду, но стал путем к вылету из «мейна».

С другой стороны, Понс четко сыграл по карте и по логике, став вершителем судьбы Колмэна, а заодно приблизившись к «Ноябрьской девятке».

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