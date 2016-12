Американец Дэн Колмэн - победитель 2014 Big One for One Drop – долгое время шел среди лидеров во время Главного события WSOP этим летом.

В середине Дня 5 он даже временно был абсолютно лучшим по количеству фишек. А в День 6 его выбил из игры никому неизвестный испанский любитель покера Фернандо Понс, буквально, за несколько минут. Эта раздача покажет, как все может пойти не так, когда что-то не заладилось ранее. От флопа до ривера На самом деле, тут важно рассмотреть две раздачи. Ибо развитие действий во второй напрямую вытекает из первой. Судите сами, с одной стороны Колмэн и его 26 миллионов долларов призовых за карьеру , с другой – Понс, выигравший в покер ранее 11 тысяч долларов. Так вот, в первой раздаче Колмэн имел карманную пару девяток, но Понс заблефовал его на терне крупной ставкой с Q-T, при то, что на доске лежали 8-8-J-K. На видео этот эпизод начинается с 18:30. Колмэн потерял там треть стека, оставшись с 27 большими блайндами. Спустя несколько минут на уровне 80,000/160,000/20,000 наша «жертва» делает рейз с УТГ – 360к фишек, имея стек в 4,2 млн и карты на руках У Понса порядка 18 млн фишек и Следует колл, в банке 1,12 млн, флоп Чек – чек, на терне приходит Колмэн – чек, Понс – бет 350,000, и тут американец объявляет олл-ин с 3,8 млн фишек. Испанец недолго думал, сразу же сказав «колл». Улыбка Колмэна быстро исчезла, как Фернандо перевернул свою руку, а дилер не стал «спасать» его, положив бланковый ривер Дэн вылетел из турнира на 31-м месте, получив 200,000 долларов призовых. Кстати, это был первый в его жизни «кэш» в Главном событии WSOP. А Понс продолжил борьбу, став вскоре участником «Ноябрьской девятки». Эту раздачу можно посмотреть на видео с 23-й минуты: Анализ Колмэн сыграл эту раздачу крайне необычно, что оставило немало вопросов. Попробуем разобраться. Итак, до нее Понс, фактически, выбил блефом крупный стек у Колмана, оставив ему менее 30 ББ. Однако для игрока мирового уровня небольшой стек не может быть причиной неагрессивной игры. Не все пошло по плану... Так что он изображает сильную руку, и все за столом знают, что он игрок высокого уровня. И колл Понса явно для него означал, что премиальной руки (тузы, короли, дамы) у него точне нет, иначе был бы ре-рейз. Двойной чек на флопе На флопе Дэн попал в топ-пару, а сами три карты на столе были «сухие», что дает большую вероятность того, что игрок и на ривере будет впереди. В этот момент американец решает применить необычную линию игры, сделав чек. Этим он показывал одновременно руку-монстр (7-7 или J-J), а также множество несильных рук, как 8-8 или A-Q. Чек Понса тоже показатель того, что он знает свою роль любителя хорошо. Сделай он бет, и Колмэн мог легко скинуть свою слабую руку. Экшн на терне Терн Колмэну подходит, но он продолжает изображать руку слабее, чем у него есть. Понс же не хочет больше ждать. Оно и понятно, своим бетом он либо оставит противника в раздутом банке, либо сразу выиграет его, оставив лишний риск в стороне. А далее идет олл-ин Колмэна в 2,5 раза больший, чем банк, что резко поляризует его руку. Спокойствие, только спокойствие Игра Колмена должна была поставит в тупик испанца – либо монстр, либо блеф. Все просто – изображать до последнего слабую руку, чтобы потом получить максимум со своей топ-пары. Выдержка у Понса на уровне. И, получив колл, он переворачивал карты, как победитель, и лишь затем был шокирован, увидев руку Понса. Оно и понятно, у Фернандо была не только сильней рука, но еще и «бродвейно»-дро на стрит и флеш. Впрочем, понять Понса тоже легко. Он знал, что оппонент часто блефует и выкинуть топ-пару с высшим кикером не мог также. Вывод Дэн Колмэн старался провернуть искусный трюк, который мог принести ему выгоду, но стал путем к вылету из «мейна». С другой стороны, Понс четко сыграл по карте и по логике, став вершителем судьбы Колмэна, а заодно приблизившись к «Ноябрьской девятке».