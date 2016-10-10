Наверное, уже каждый любитель покера в курсе, что Уильям Кассуф своей игрой на WSOP запомнился едва ли не больше, чем участники «Ноябрьской девятки». Благо, что он сам был в шаге от нее.

Его высказывание и неоднозначные комментарии уже вошли в историю Мировой серии, а мы сегодня разберем одну из его незабываемых раздач.

От флопа до ривера

Итак, за столами остались лишь 57 участников из 6,737 и до следующего «пейджампа» еще три строчки, после которых вместо $117к можно будет получить уже $142к. Достаточно серьезно.

Средний стек 5,9 миллионов, блайнды - 50,000/100,000/15,000.

У про игроки из Азии Ка Кван Лау около 8 млн фишек, и на первой позиции он находит у себя

Следует рейз – 225,000. Сидящий сразу за ним Кассуф (стек – 10 млн) переставляет до 535,000 фишек. Дальше все скидывают карты и очередь снова доходит до Лау, который делает колл.

В банке 1,355 млн фишек, флоп

Лау – чек, Кассуф – бет 550,000. Лау – колл.

Банк уже 2,45 млн, терн

Тут игроки обменивются чеками, и ривер

Лау снова играет чек, а Кассуф заряжает 1,25 млн в банк. После долгих размышлений, азиат решает скинуть карты, а наш герой забирает банк в размере 3,7 миллиона фишек.

Что за рука у него была?

Вы не поверите, но

Да, не префлопе это была неплохая игра, но по ходу раздачи она потеряла свою силу полностью, и получилось, что Кассуф крупно блефовал, имея на руках лишь «9-хай».

Зато его комментарии, как обычно, оказались весьма яркими – «с 9-хай, я – как босс»!

Впрочем, смотрите сами, как это было в Лас-Вегасе:

Анализ

Что помогло Кассуфу выиграть эту непростую раздачу?

Ка Кван Лау играл хорошо, но...

На префлопе Лау сыграл по всем канонам, но Уильям решил атаковать со своей средней парой.

У этого хода есть как плюсы, так и минусы. Ре-рейз выдавливает из банка последующих игроков, но вполне вероятно, что и Лау рука-то могла быть очень сильной.

Тем более, что Кассуф начал строить большой банк против одного из чиплидеров стола.

Опасный флоп

Очевидно на флопе Лау решил сделать колл, чтобы контролировать банк против сильной руки. Ход стандартный, ибо его рука А-К слишком сильна для фолда, но он играет без позиции.

Флоп попал в диапазоны обоих игроков, хотя в реальности Кассуфу не повезло, ибо все карты были выше его девяток.

Так что его конт-бет не мог выбить из банка более сильную руку, но, как минимум, защищал его от блефа на терне, а также оставлял за ним инициативу в раздаче.

Сыграй они «чек-чек» и у Лау был бы большой соблазн сделать ставку на терне, чтобы представить очень сильную руку со своей стороны.

Флоп в тему.

А так, сделать фолд он не мог – две оверкаты и гатшот на натсовый стрит – так что пот-оддсы 4 к 1 явно намекали на уместность колла.

Идеальный момент для блефа на ривере

Восьмерка на терн – полный бланк. Когда Кассуф не ставит на терне, то Лау может подозревать, что десятки у противника нет, но, вероятно, азиат все равно считает руку Уильяма очень сильной.

Так что дама на ривере ничего не может поменять в оценке Лау. Так что ничего кроме чека он сделать не может, надеясь, что на шоудауне они поделят банк.

Кассуф же из чека противника вынес информацию, что дамы у Лау точно никогда не было. Вероятно в игре крупная пара или «туз с чем-то».

...Кассуф его переиграл.

Отсюда Кассуф и решает идти на блеф, ибо ситуация очень хороша. Кстати, среди множества его блефов это был одним из самых оправданых.

Проблема же Лау была в том, что он не верил, что может побить диапазон противника, а шанс не дележку был невысок, и не стоил потери значительной части своего стека.

Вывод

Это была очень интересная и увлекательная раздача. Кассуф с самого начала изображал очень сильный диапазон, и удачно воспользовался на ривере возможностью сделать крупный блеф.

У Кван Лау была возможность сделать «хиро колл» и вскрыть блеф оппонента, но ему помешала уверенность в том, что максимум в этой раздаче для него – это поделить банк после вскрытия.