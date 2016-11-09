Так что если за весь свой «турнир» вы видели лишь четыре раздачи, то значит каждая из них стоила вам 1,300 евро.

А если вы и сыграли сами лишь в одной из них, то и еще больше, черт побери.

Итак, на этот раз у нас в гостях звезда покерных стримов на Twitch Джейми Стейплс, о «выступлении» которого выше и шла речь.

Ремайндер: да, получилось не очень хорошо.

Джейми Стейплс: А ведь все так хорошо начиналось. Я выспался, отлично позавтракал и полный сил спустился в турнирную зону. Погода был изумительная, настрой еще лучше.

Блайнды были уже 150/300, я сфолдил три первые раздачи и тут мне пришла «карманка» - валеты. Будучи на УТГ, я дал рейз 700.

В ретроспективе я уже могу сказать, что, наверное, это было ошибкой. Надо было ставить больше, но да ладно.

УТГ+1 делает колл, УТГ+2 – колл, и даже игроки с кат-оффа и баттона вошли в раздачу с коллами.

И тут игрок на большом баттоне, а у него был стек в 17 ББ, говорит «олл-ин».

Я не знал того игрока, но решил, что он «гэмблер» и я нахожусь впереди его со своей парой.

Меня больше беспокоил игрока слева от меня, который сделал колл моего рейза, зная, что в раздаче остаются еще 6 игроков за ним.

И все таки я сказал «колл».

Три следующих игрока – фолд, а человек на баттоне – олл-ин!

Наверное, надо было учесть…

… что игроком на баттоне был никто иной, как Евгений Качалов у него было на 10ББ больше, чем у меня.

Я прекрасно знаю, что этот игрок умеет все, и определить его диапазон сложно.

Евгений Качалов, он один такой.

Во-первых, я решил, что тузов и королей у него нет, иначе бы он зарейзил их ранее, чтобы не пускать в банк пятерых оппонентов.

И даже с парой дам, как я посчитал, он сыграл бы рейзом, иначе на флопе в 5 игроков ему должно было быть не так комфортно.

К тому же, у меня не было в планах пихнуть 100 больших блайндов с парой валетов в начале турнира, но, с другой стороны, на столе лежали 17 ББ «мертвых», практически.

При этом игрок с ББ демонстративно показал «туз-десять». Словом, я задумался.

Также я брал в расчет, что Качалов мог ожидать такой ход от игрока с ББ.

Нет спасительного туза

Итак, я сделал колл, и Евгений, к моему удивлению, показал пару карманных дам.

Дилер положил на стол «левые» карты, без спасительного туза для ББ и без валета для меня.

Назад в Twitch.

На этом «мейн» для меня и закончился. Он длился ТРИ минуты.

Четвертвая раздач, и первая, в которой я сыграл. Конечно, после я говорил об этой раздаче со многими коллегами, и все они поддержали мое решение в той раздаче.

Так что да, я сделал правильно, но настроение было ужасным. Я затем три дня вообще в покер не играл.

На моем уровне понимания покера, Качалов должен был делать 3-бет вместо колла, чтобы заработать больше в этой раздаче. Ибо на флопе может оказаться много карт, против которых с дамами уже некомфортно играть.

Кстати, многие игрок сказали именно это же, но Евгений сыграл по-другому. Мастер.