Три барреля с блефом против Гордона Вайо под конец Дня 2 стали роковыми для чеха, а для остальных темой для дискуссий.

Не пройдем мимо этой раздачи и мы, попробовав понять, что же двигало игроками в тот момент, и могло ли все пойти по-другому.

От флопа до ривера

Итак, День 2, раздача номер 104, блайнды - 500k/1M/150k. Все пять оставшихся игроков при довольно глубоких стеках.

За 5-е место полагается без малого 2 миллиона долларов, в то время как за 4-е уже 2,6 миллиона.

Вайо делает рейз с баттона до 2,3 млн, а Ружичка с малого блайнда, имея на руках переставляет до 8,15 млн.

Отметим, что на старте раздачи у них у обоих было примерно по 54 миллиона фишек.

Далее следует колл, в банке 18,05 миллиона фишек, а дилер кладет флоп

Ружичка снова ставит – 6,15 млн, получая снова колл в ответ.

В банке 30,35 млн, на терне

Чешский игрок продолжает – лид 11,4 миллиона, а Вайо – просто колл.

Теперь в банке 53,15 млн, а ривером приходит

Войтек Ружичка объявляет олл-ин, быстро получая в ответ колл от Гордона Вайо, который показал

В итоге, Вайо стал чиплидером, а Ружички осталось пару блайндов, которые он спустил в одной из следующих раздач, заняв лишь 5-е место.

Смотрите, как это было на видео:

Анализ

Для чеха эта раздача стала катастрофой, а для американца – основой его итогового второго места. Вопрос: была ли линия игры Ружички правильной, либо он просто переоценил себя?

На префлопе все выглядело стандартно: и рейз Вайо, и ре-рейз Ружичка вписываются в шаблоны.

Даже большая ставка чеха объясняется тем, что он с хорошими картами, но без позиции.

У Вайо тоже не было причин делать фолд. Со средней парой и в позиции играть можно и нужно.

Конечно, в сет на флопе по статистике попадаешь лишь раз на восемь попыток, но, сделав колл, он показал чеху силу своей руки.

«Я желаю сыграть на весь стек?»

На сухом флопе, пусть там и две «крести», Ружичка делает традиционный контбет.

Да, он не попал, но и Вайо также может быть пустым, и тайтовый игрок, которым Вайо является, скинет тут очень много рук.

Но чех прекрасно понимает, что на терне ему надо будет принять решение – играть на весь стек или нет?

Пока он вложил в банк лишь 14 миллионов из 54, но терн и ривер вполне могут вместить в себя все остальное.

Аргументы за «второй баррель»:

Вайо – тайтовый игрок.

В диапазон Вайо может входить немало рук J-J, T-T, 9-9, и даже Q-T, которые Ружичка может выдавить из банка.

У Ружички сильная рука, учитывая его рейз и ре-рейзы. Могут быть и тузы, и короли или туз-дам.

Аргументы против:

У Ружички нет чтобы изображать натсовый флеш.

чтобы изображать натсовый флеш. Если он сейчас сдастся, то много не потеряет

Колл Вайо сузил диапазон американца, вполне вероятно, что у него «монстр» уже на флопе.

Ривер: все или ничего

Бланковый ривер приводит чеха к быстрой мысли об олл-ине. Действительно, с чем его может закрыть американец? Только с монстрами типа 8-8 или 3-3.

Агрессивная тактика чеха была вполне оправданна. Он играл на победу в турнире, и его олл-ин бы точно сработал, если бы Вайо не поймал сет на флопе.

Вывод

Войтек Ружичка шел на всех парах к лидерству в турнире, но попал под «монстра» Вайо.

Гордон Вайо идеально попал во флоп, а затем делал все, чтобы его противник выложил все фишки в центр стола.