Стоимость ошибки была почти в 600 тысяч долларов.

Однако герой этой раздачи сумел прочитать британца Бена Хита.

От флопа до ривера

Итак, хедз-ап «мейна» Aussie Millions – 2017, каждый из них уже гарантировал по миллиону, но на кону еще 600 тысяч и титул чемпиона.

Блайнды 80k/160k, стек Виджаярама около 16 млн. У противника лишь 5,4 миллиона фишек.

Шуран близок к сенсации, на руках

После его рейза до 350,000 идет колл от Хита.

На флопе

Хит – чек, Виджаярам – контбет 400,000. Снова колл.

В банке 1,5 миллиона, на терне

Снова Хит – чек, а «герой дня» ставит 500,000.

И тут британец играет «чек-рейз» 1,4 млн и Виджаярам, после недолгих сомнений, делает колл.

Банк – 4,3 млн, ривер

Британец – олл-ин, а наш герой начинает размышлять. У Виджаярама ушло несколько минут прежде чем он сказал «колл» с пятой парой.

У Хита был лишь блеф на руках

Смотрите, как это было на видео:

Анализ

Если ты выиграл «Осси миллионс», не разу до этого не попав «в деньги» на турнирах, то как ты сделал такой колл?

Попробуем пойти вместе с Виджаярамом по ходу раздачи.

Что делать, Хит?

Рейз на префлопе с малой парой, равно как и желание оппонента посмотреть флоп с неплохой рукой, это нормально.

Флоп подошел обоим, так что контбет Шурана логичен.

У Хита же стрит-дро и оверкарта, как тут выбросишь.

Терн меняет все?

Четвертая карта на доске не усилила британца, но план Б у него уже был.

Он сделал чек, а Виджаярам также мог поступить.

Однако двойной гатшот и карманная пара дают ему надежду на вскрытии.

И пусть нам кажется, что чек логичнее, Виджаярам решил «контролировать банк».

Хит, в свою очередь, пошел на полублеф, что весьма хорошее решение в такой ситуации.

Единственная проблема чек-рейза на терне, что зачастую это выглядит как чистый блеф, особенно на такой сложной дро-доске.

Точка невозврата

Бланковая дама на ривере плохая новость для Бена, но британец решает продолжить «показ сильной руки».

Своим олл-ином он изображает, как минимум, сет, а то и весь стрит.

И теперь у Виджаярам в голове только один вопрос: «Что же у тебя за карты такие?».

И что делать теперь?

Ведь если он ошибется, у Хита будет дабл-ап и 10 миллионов фишек, а стеки сравняются.

Впрочем, этот фактор немного упрощает ситуацию для Виджаярама, на кону только его лидерство, а не возможный вылет из турнира.

Вывод

Молодец, Виджаярам. Для игрока-любителя разобраться в такой ситуации – это круто.

Он заслужил свою победу в турнире, и весьма примечательно, что финальный аккорд был столь громким.

Бен Хит сделал отличную работу для поляризации своего диапазона, оказав максимум давления на оппонента, но… в следующий раз.