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Куи Нгуен выиграл «Ноябрьскую девятку – 2016» и стал чемпионом мира!
Американский игрок вошел в историю мирового покера, не только одолев в хедз-апе за 8 миллионов долларов Гордона Вайо, но став еще и одним из самых колоритных чемпионов мира на серии WSOP.
Невероятно, но за несколько дней до старта «мейна» WSOP Куи Нгуен не собирался играть, а думал, как выгоднее продать билет, который он выиграл в сателлите.
Однако в последний момент передумал, и теперь он новый чемпион мира по покеру.
Куи Нгуен родился во Вьетнаме, но уже давно живет в Лас-Вегасе, где раньше он владел салоном красоты, а теперь полностью сконцентрировался на игре в покер в качестве профессионала.
Впрочем, вторая (а может и первая) его страсть – это игра в баккара. Была?
«Я больше не хочу играть в баккара», - пояснил Нгуен, - «только покер. Буду играть в него до конца жизни».
Американец показал очень агрессивный стиль игры во время «Ноябрьской девятки», причем как в 9-макс, так и в хедз-апе.
Почти 200 раздач в хедз-апе
Когда в строю осталось 2 игроков, мало кто верил, что они будут сражаться так долго, и сыграют 182 раздачи, прежде, чем будет объявлен новый чемпион мира.
Причем Гордон Вайо начинал хедз-ап с небольшим преимуществом, но уже вскоре потерял его, так и оставаясь до конца матча позади Нгуена.
Что до Куи, то это лишь второй «кэш» на WSOP в его карьере, так как ранее он заработал в Лас-Вегасе… 9 тысяч долларов. И, кстати, в Главном событии он также играл впервые.
За второе место – $4,6 миллиона
Пока Нгуен осваивал мастерство игры в покер в оффлайн-румах Флориды и Аляски, Вайо уже тинейджером стал играть в онлайн покер.
Ради игры он бросил колледж, и к моменту попадания в «Ноябрьскую девятку» отметился несколькими кэшами на ЕРТ, а также около 30 раз попадал «в деньги» на WSOP.
Ради подготовки к финалу он с июля попросил помочь ему известного регуляра дорогих игр Тома Маркезе.
Джозефи финишировал третьим
Битва в хедз-апе на момент заставила забыть, что в День 3 финального стола вышли три человека, включая покерного джентльмена Клиффа Джозефи, который имел стек в 50 миллионов фишек.
И если поначалу ему удалось удвоиться в раздаче с Нгуеном (A♦ Q♦ против A♠ 4♠), то затем его дела пошли не так радужно.
Сначала он с сетом двоек попал под сет троек Вайо, потеряв почти весь стек, а затем, несмотря на несколько удвоений, все же пал от руки молодого оппонента, получив за свои труды 3,5 миллиона долларов.
Не самый плохой вариант, хотя для начального лидера «Ноябрьской девятки» это все же «не айс».
Как развивались события в предыдущие дни можно узнать из этих репортажей – День 1 и День 2.
Мы же еще раз поздравляем всех участников, и… добро пожаловать на «Битву за Мальту», которая уже стартовала!
Финальные выплаты «Ноябрьской девятки – 2016»:
1. Куи Нгуен (США) - $8,005,310
2. Гордон Вайо (США) - $4,661,228
3. Клифф Джозефи (США) - $3,453,035
4. Майкл Руан (США) - $2,576,003
5. Войтек Ружичка (Чехия) - $1,935,288
6. Кенни Халлерт (Бельгия) - $1,464,258
7. Гриффин Бенджер (Канада) - $1,250,190
8. Джерри Вонг (США) - $1,100,076
9. Фернандо Понс (Испания) - $1,000,000
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