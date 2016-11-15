> >

Путь на Багамы в «покерный рай» начинается через «спины» на PokerStars

Optimized NWM pokerstars championship bahamas Cuj0hfdW8AAbZlH.jpg large
Багамы, зовут!
Похожие статьи
15 Декабрь 2016
12 Декабрь 2016
30 Ноябрь 2016
23 Ноябрь 2016
17 Ноябрь 2016

Играй в онлайн покер. Выиграй себе отпуск, а затем и солидный приз на первом в истории PokerStars Championship.

Видимо, примерно такая идея пришлось ко двору в PokerStars, когда они опубликовали промо-акцию на Spin & Go, в рамках которой за 10 долларов можно выиграть пакет участника январского PokerStars Championship на Багамских островах стоимостью более 10 тысяч долларов!

Эта акция ограничена по времени и продлится только до 4 декабря, включительно.

А это значит, что у вас осталось лишь три недели, что превратить 10 долларов в «райский билет» за $10,565!

Просто начинайте игру под закладкой «Спины».

Джекпот включает и билет в «мейн»

Итак, PokerStars Championship – это не новый турнир, это лишь смена бренда, ибо ранее он проводился, как выездной этап серии ЕРТ - PokerStars Caribbean Adventure (РСА).

cash money2
И много кэша.

Весь фестиваль на Багамах пройдет с 8-го по 14-е января 2017 года, за время которого кроме турниров состоится и насыщенная кэш-игра.

Полный пакет участника, который можно выиграть в «спинах», включает в себя следующее:

  • $5k бай-ин в «мейн» PCB
  • 9 ночей в отеле Atlantis Resort в Нассау (Багамы)
  • $1k на транспортные расходы
  • $1k для покрытия расходов в номере отеля

А кто не помнит, что такое Spin & Go – то это новый формат турниров 3-макс Sit & Go, причем призовой фонд в них определяется лотерейным методом.

Так что даже если вам не удастся выиграть путевку Багамские острова, то есть шанс выиграть значительный приз в любом случае.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор

Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 William Hill Poker $2,000 Обзор
3 PokerStars $600 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found

Новые видео »

Свежее из блогов »

популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2016 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 