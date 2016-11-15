RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Путь на Багамы в «покерный рай» начинается через «спины» на PokerStars
Играй в онлайн покер. Выиграй себе отпуск, а затем и солидный приз на первом в истории PokerStars Championship.
Видимо, примерно такая идея пришлось ко двору в PokerStars, когда они опубликовали промо-акцию на Spin & Go, в рамках которой за 10 долларов можно выиграть пакет участника январского PokerStars Championship на Багамских островах стоимостью более 10 тысяч долларов!
Эта акция ограничена по времени и продлится только до 4 декабря, включительно.
А это значит, что у вас осталось лишь три недели, что превратить 10 долларов в «райский билет» за $10,565!
Просто начинайте игру под закладкой «Спины».
Джекпот включает и билет в «мейн»
Итак, PokerStars Championship – это не новый турнир, это лишь смена бренда, ибо ранее он проводился, как выездной этап серии ЕРТ - PokerStars Caribbean Adventure (РСА).
Весь фестиваль на Багамах пройдет с 8-го по 14-е января 2017 года, за время которого кроме турниров состоится и насыщенная кэш-игра.
Полный пакет участника, который можно выиграть в «спинах», включает в себя следующее:
- $5k бай-ин в «мейн» PCB
- 9 ночей в отеле Atlantis Resort в Нассау (Багамы)
- $1k на транспортные расходы
- $1k для покрытия расходов в номере отеля
А кто не помнит, что такое Spin & Go – то это новый формат турниров 3-макс Sit & Go, причем призовой фонд в них определяется лотерейным методом.
Так что даже если вам не удастся выиграть путевку Багамские острова, то есть шанс выиграть значительный приз в любом случае.
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев