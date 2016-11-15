Видимо, примерно такая идея пришлось ко двору в PokerStars, когда они опубликовали промо-акцию на Spin & Go, в рамках которой за 10 долларов можно выиграть пакет участника январского PokerStars Championship на Багамских островах стоимостью более 10 тысяч долларов!

Эта акция ограничена по времени и продлится только до 4 декабря, включительно.

А это значит, что у вас осталось лишь три недели, что превратить 10 долларов в «райский билет» за $10,565!

Просто начинайте игру под закладкой «Спины».

Джекпот включает и билет в «мейн»

Итак, PokerStars Championship – это не новый турнир, это лишь смена бренда, ибо ранее он проводился, как выездной этап серии ЕРТ - PokerStars Caribbean Adventure (РСА).

И много кэша.

Весь фестиваль на Багамах пройдет с 8-го по 14-е января 2017 года, за время которого кроме турниров состоится и насыщенная кэш-игра.

Полный пакет участника, который можно выиграть в «спинах», включает в себя следующее:

$5k бай-ин в «мейн» PCB

9 ночей в отеле Atlantis Resort в Нассау (Багамы)

$1k на транспортные расходы

$1k для покрытия расходов в номере отеля

А кто не помнит, что такое Spin & Go – то это новый формат турниров 3-макс Sit & Go, причем призовой фонд в них определяется лотерейным методом.

Так что даже если вам не удастся выиграть путевку Багамские острова, то есть шанс выиграть значительный приз в любом случае.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.