Неожиданно: «Чемпионат» в Панаме обрел «гарантии», но потерял турниры

Всего их турнирной сетки организаторы удалили 10 ивентов, сохранив при этом ряд новинок в виде удлиненной поздней регистрации, глубоких стеков, гарантированных призовых фондов и дебютного $10,300 Second Chance High Roller.

Напомним, что PokerStars Championship в Панаме пройдет с 10 по 20 марта в Casino Sortis Hotel.

Вспоминая уроки с Багам

Прошедший в начале января на Багамских островах первый в истории «Чемпионат» вызвал немало дискуссий.

PokerStars про Лив Бори.

Глава отдела живых турниров PokerStars Нил Джонсон сказал, что нововведения должны улучшить обстановку для игроков.

«Мы в PokerStars всегда прислушиваемся к мнению игроков, чтобы найти наиболее оптимальные пути проведения ивентов. Так среди последних пожеланий были учтены варианты с более дешевыми турнирами», - пояснил Джонсон.

«Так что в Панаме мы пристально посмотрим за ситуацией, добавив впечатления к итогам с Багам, и после внесем изменения».

Кстати, отобраться на серию на Панамах еще можно через сателлиты на PokerStars.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

А ниже список турниров, которые получили «гарантии»:

$1,000 National Championship - $400,000 Guaranteed

$400 PokerStars Cup - $150,000 Guaranteed

$200 PokerStars Open - $50,000 Guaranteed

$120 Deepstack - $20,000 Guaranteed

2 X $120 Super Sat to $1,000 National Championship - 10 seats Guaranteed ($22,000)

2 X Freebuy Sats with $20 rebuys to PokerStars Cup - 10 seats Guaranteed ($8,800)