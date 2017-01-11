Никто и не ожидал многочисленного российского десанта по ту сторону Атлантики, но в «мейн» все же заявились 32 россиянина, из которых пройти «в деньги» сумели лишь трое.

И это довольно печально, ведь после «баббла» в строю остались 143 игрока из 738 стартовавших.

Следовательно, в процентном отношении, «нормальным» был бы результат не менее 6-7 наших игроков, но это покер.

Ниже можно посмотреть распределение игроков по странам, но ничего удивительного там нет: половину игроков составляют представители США и Канады, а россияне занимают 6-е место, пропустив вперед еще британцев, немцев и бразильцев.

Впрочем, вернемся к нашим игрокам.

Лучшим среди них является Алексей Опалихин, который имеет 8-й стек в турнире (387,500).

Также может претендовать на высокий результат и Яков Онучин, у которого 244,500 фишек, и это «выше среднего».

Макдональд в своем стиле.

И лишь стек Станислава Мирошкина - 44,000 (14 ББ) – внушает опасения его поклонникам, но будем надеяться, что ему удастся раскрутиться за своим 16-м столом, где чиплидеров не наблюдается.

Колмэн и Макдональд в засаде

В лидерах после Дня 2 американец Ник Маймон (689,000), но куда более интересно второе место Дэна Колмэна (620,000), который явно нацелился на серьезный успех.

Далее и уже с большим отрывом следует еще один американец Майкл Вела (440,500), вслед за которым идет еще один фаворит – канадец Майк Макдональд (436,000).

Замыкает первую пятерку лидер по итогам стартовых дней Джеймс Джуванчич (431,500).

За пределами первой десятки отметим также Клиффа Джозефи (242,500), звезду PokerStars Джейсона Мерсье (281,000), легенду-ветерана Барри Гринштайна (95,000), а также стримера Джейми Стейплса (211,500) и опытных про – Байрона Кавермана (286,000), Адриана Матеоса (204,500) и Давиди Китаи (44,000).

В этом смысле список вылетевших игроков куда более впечатляет.

Близок был к третьему дню турнира Аарон Пол, но в конце дня звезде Голливуда не улыбнулась фортуна.

Компанию ему составили Дэниел Негреану, Мария Хо, Мустафа Канит, Джейсон Кун, Ванесса Селбст, Уильям Кассуф, а также наши Макс Лыков, Евгений Качалов, Игорь Курганов, Андрей Заиченко, Глеб Тремзин и многие другие.

Прямая видеотрансляция Дня 3 с комментариями на русском языке начнется сегодня в 20:00 по московскому времени и за ней можно будет наблюдать здесь.

Участники по странам: