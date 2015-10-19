Призраки Лас-Вегаса

Построить казино и отели в пустыне недостаточно для того, чтобы привлечь посетителей и игроков, необходимо сделать так чтобы они все вернулись и возвращались год за годом.

В последнее время мой мозг решил немного углубиться в историю, в основном мне почему-то симпатизирует история возникновения Лас-Вегаса и все что с этим связано.

В прошлый раз я написал о казино под названием «Фламинго», которое построил Багси Сигел. И упомянул о том, что это первое казино, на самом деле это не так. Оно первое крупное казино-отель. До этого уже было несколько небольших заведений, где можно было перекинуться в картишки, но многие из них не дожили до наших дней.

Но речь сегодня не об этом. Мне кажется, что нашим игорным зонам необходимо перенять опыт тех людей, которые заманивали игроков со всей страны в пустыню. Для нашей страны это актуально! Ведь сказав кому либо «Поехали, поиграем в казино, в пустыне», можно было получить ответ типа «ты что идиот?». Но историю уже не изменить, игроков заманивали и заманивают до сих пор.

Так вот, например, для того, чтобы игроки из Китая чувствовали себя комфортно в таких заведениях как Wynn Las Vegas и RIO All-Suite Las Vegas, попросту отсутствует цифра «4». Для конкретики, то тупо отсутствует этажи, где присутствует данная цифра. Связанно это с тем, что в Китае данная цифра считается не счастливой.

Например, для самых отважных туристов существуют отели с приведениями! Все то же казино-отель «Фламинго», поговаривают, что до сих пор призрак Багси Сигела появляется возле своих апартаментов. Хотя убит он был далеко от Лас-Вегаса в Лос-Анджелесе.

Если во «Фламинго» все один призрак, то в отели Bally's их насчитывают около 84. Такое количество не случайно, в 1980 году там произошел пожар, в котором погибли 84 человека.

Ну а как же Лас-Вегас может обойтись без короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Все кто хотят с ним встретиться, то вам необходимо посетить концертный зал отеля Hilton Las Vegas, где собственно и выступал Элвис. Как по мне, так он улетел на другую планету.

Так же приведения наблюдаются в таких отелях как Bellagio, Hard Rock, Luxor и Stratosphere все они связанны гибелью людей, у кого-то при строительстве, а кто-то повесился в номере, ну а кто-то попросту сиганул из окна.

Такими небольшими хитростями, определенная часть туристов посещала, посещает и будет посещать это удивительное место в пустыне под названием Лас-Вегас.

Кстати аэропорт Лас-Вегаса входит в пятерку самых загруженных аэропортов Америки, в среднем через него ежедневно проходит порядка 100 тысяч пассажиров, а в 2005 был поставлен рекорд, через него прошло более 44 млн. пассажиров.