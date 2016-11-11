Впервые в истории «Битвы за Мальту» с финального стола была доступная прямая ТВ-трансляция в Twitch, которая была возможна благодаря PrimeProductionTeam и нашим спонсорам - Betsson, Betsafe и NordicBet.

Ведущим комментатором трансляции был «голос Global Poker League» Роланд Бутби, в гости к которому приходили блогеры, сотрудники и игроки «Битвы за Мальту».

В прямом эфире за этим действием наблюдали сотни человек, и вот теперь запись этой трансляции доступна на нашем сайте!

Все самое лучшее в одном

Итак, в Топ-3 турнира у нас вышли два лучших друга из Швеции – Роберт Берглунд и Расмус Эрикссон, а также ирландский игрок Джон Финниган Линкин, но и до этого момента пятый в истории «Битвы» финальный стол доставлял максимум удовольствия поклонникам покера.

Удивительная раздача.

Так в этом финале мы видели множество интересных раздач.

Но даже среди них были особенные, как, например, тройной олл-ин с участием чиплидера.

Причем у последнего на руках были тузы.

В то время как двое оппонентов выставились с «восьмерками» и «девятками».

Однако дилер сохранил интригу в турнире, выложив на стол общий стрит (2-3-4-5-6). Подробнее смотрите этот эпизод в трансляции ниже.

Кстати, всего за финальным столом были представители 6 стран – 3 игрока из Швеции, два из Италии, и по одному из Испании, Ирландии, Норвегии и, что неожиданно, но приятно, из США.

Самым «зажигающим» игроком дня, что логично, стал испанец Гонзало Про Фернандез, который то опускался до десяти блайндов, то захватывал лидерство, поучаствовав в большинстве олл-инов дня.

Впрочем, чемпионом было суждено стать шведскому игроку Роберту Берглунду, который получил крупнейший приз в истории «Битвы за Мальту» - 160,000 евро!

Смотри ниже трансляцию, как финального дня, так и стрим с избранного стола в предфинальный день турнира:

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Watch live video from on www.twitch.tv