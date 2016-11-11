RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Смотри повтор финала «Битвы за Мальту – 2016» здесь!
Это был, бесспорно, лучший финальный стол в истории нашего турнира и мы рады, что есть его запись, которую можно посмотреть еще раз и еще раз.
Впервые в истории «Битвы за Мальту» с финального стола была доступная прямая ТВ-трансляция в Twitch, которая была возможна благодаря PrimeProductionTeam и нашим спонсорам - Betsson, Betsafe и NordicBet.
Ведущим комментатором трансляции был «голос Global Poker League» Роланд Бутби, в гости к которому приходили блогеры, сотрудники и игроки «Битвы за Мальту».
В прямом эфире за этим действием наблюдали сотни человек, и вот теперь запись этой трансляции доступна на нашем сайте!
Все самое лучшее в одном
Итак, в Топ-3 турнира у нас вышли два лучших друга из Швеции – Роберт Берглунд и Расмус Эрикссон, а также ирландский игрок Джон Финниган Линкин, но и до этого момента пятый в истории «Битвы» финальный стол доставлял максимум удовольствия поклонникам покера.
Так в этом финале мы видели множество интересных раздач.
Но даже среди них были особенные, как, например, тройной олл-ин с участием чиплидера.
Причем у последнего на руках были тузы.
В то время как двое оппонентов выставились с «восьмерками» и «девятками».
Однако дилер сохранил интригу в турнире, выложив на стол общий стрит (2-3-4-5-6). Подробнее смотрите этот эпизод в трансляции ниже.
Кстати, всего за финальным столом были представители 6 стран – 3 игрока из Швеции, два из Италии, и по одному из Испании, Ирландии, Норвегии и, что неожиданно, но приятно, из США.
Самым «зажигающим» игроком дня, что логично, стал испанец Гонзало Про Фернандез, который то опускался до десяти блайндов, то захватывал лидерство, поучаствовав в большинстве олл-инов дня.
Впрочем, чемпионом было суждено стать шведскому игроку Роберту Берглунду, который получил крупнейший приз в истории «Битвы за Мальту» - 160,000 евро!
Смотри ниже трансляцию, как финального дня, так и стрим с избранного стола в предфинальный день турнира:
Watch live video from on www.twitch.tv
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев