Игра на флопе

Ваша активность на префлопе сильно влияет на вашу игру на постфлопе. Если вы делали рейз и не попали во флоп, стоит ли делать контбет?

Очевидно, что если вы были агрессором на префлопе, ваши оппоненты будут считать, что у вас рука определенной силы. Если они не попадут во флоп, для них будет сложной задачей колировать вашу ставку. Но в Омахе подобные ситуации случаются не так часто, как в Холдеме.

Поскольку у ваших оппонентов есть все шансы получить два различных флеш дро, да еще и стрит дро, вполне вероятно, что у них будут все основания колировать ваш бет.

Но это вовсе не означает, что контбет в этой игре устарел; просто вам следует быть более аккуратным и избирательным.

Например:

Три игрока в поте на флопе. Вы делали рейз просто с парой тузов.

Ваша рука Флоп A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ J♠ T♥

Если вы столкнетесь с такой ситуацией в Холдеме, то будете понимать, что у вас не натс, но рука, в целом, достаточно сильная. Но в Омахе вы должны быть настороже. Это идеальная ситуация для чека – позвольте вашим оппонентам бороться за этот банк.

Помните основной тезис прошлых частей? Омаха – игра, построенная на натсах. За исключением 1% на получение дро до фулхауса, у вас нет возможности собрать натс. В данном случае лучше не вкладывать фишки в банк.

Но что если бы флоп был другим:

Ваша рука Флоп A♦ A♥ 2♣ 8♠ Q♠ 7♥ 3♦

Данный флоп не лучший вариант для вас, но в целом он достаточно хорош. Здесь вам точно можно и нужно ставить. И хотя у вас нет натса, в вашем распоряжении сильная рука и нет оснований в ней сомневаться.

Но не стоит сильно привязывать себя к своей руке; нет ничего позорного в том, чтобы скинуть руку после рейза.

Две пары

Многие игроки попадают в неприятности, ловя две пары на флопе. В Холдеме данная комбинация будет очень сильной, но в Омахе две пары весьма уязвимы. Напоминаем, что в Омахе большинство банков выигрывается стритами и флешами. Это не Холдем, где в этой же номинации побеждают пары и две пары.

У вас всего лишь 35% шансов со своими двумя парами против двухстороннего стрит дро. Потенциальная возможность поймать в Омахе дро с 20-ю и менее аутами по статистике выводит дро на первое место, оставляя готовые руки позади.

Если кто-то коллирует вас, когда вы ставите с двумя парами, скорее всего, вы биты или плохо стоите против сильного дро. В Омахе вы должны уметь избавляться от маргинальных рук независимо от того, насколько хорошо они смотрятся на флопе.

Наихудшей идеей будет разыгрывать две младшие пары. Поскольку в Омахе сеты не являются редкостью, собранный вами низкий фулхаус может быть легко раздавлен старшим фулхаусом, собранным с помощью среднего или старшего сета.

Сеты

Если вы будете придерживаться рекомендуемого в этой статье стиля и будете избегать мелкие пары, то не попадете в ситуации, в которых вы будете доминируемы старшим сетом. Если вы делали рейз на префлопе и поймали сет на флопе, ставьте практически в любой ситуации.

Редко будет ошибкой бетить со старшим сетом в банке с парой оппонентов, даже если борд кажется опасным. Главное запомнить, что если у вас есть сет, то есть и 34% собрать фулхаус на терне и ривере вместе взятых.

Например:

Вы были префлоп агрессором.

Ваша рука Флоп K♦ K♥ 7♦ 6♥ K♠ J♠ 9♥

В этой ситуации у вас топ сет, но вы позади готового стрита. К тому же здесь флеш дро, поэтому экшен вам гарантирован.

Худшим для вас сценарием будет игрок, у которого есть пиковые дама и десятка. У такого оппонента есть не только готовый стрит и флеш дро, но и блокер - 9♠. Если придет эта карта, вы соберете фулхаус, но проиграете стрит флешу.

Но даже в этом случае у вас все равно будет чуть более 33% на победу. Против готового стрита вы немного впереди, а против голого флеш дро у вас целых 75% на успех.

Теперь, давайте представим, что вы в мультипоте против двух рук-монстров:

Флоп: K♠ J♠ 9♥

Игрок Рука % на победу Вы K♦ K♥ 7♦ 6♥ 39.79% Оппонент #1 Q♦ T♦ 5♥ 6♥ 30.18% Оппонент #2 A♠ 2♠ 2♣ A♣ 30.03%

Даже в ситуации, когда вы против готового стрита, натсового флеш дро и оверпары, вы все равно впереди – почти 40% на победу.

В данном случае у вас самое высокое эквити, а это означает, что вам стоит раздувать банк. На практике, вряд ли кто-то из ваших оппонентов скинет свою руку, что позволит вам собрать немало денег в пот.

Поскольку 66% всех фишек в поте будет принадлежать вашим оппонентам, то ваши 40% на победу дадут вам необходимые шансы банка, чтобы ставить против готовой руки. Размер банка также дает вам потенциальные шанса банка и уверенность в правильности вашей ставки.

Если на терне закроется флеш, а борд спарится, то Оппонент #1 скинет свою руку, в то время как Оппонент #2 заколлирует еще один бет, имея всего два аута на победу.

Еще, играя в Омаху, вы должны обращать внимание на тех игроков, которые делают рейз только тузами. Таких немало и их легко читать. К тому же если на флопе вы увидите туза, то это будет вам сигналом к фолду.

Если вы уверены в том, что ваш соперник делает рейз только с АА, то вы должны использовать эту информацию, чтобы скидывать средние и мелкие сеты на борде с тузом. Какой смысл в нотсе, если вы его не используете?

Стрит дро

В Омахе вы будете собирать всевозможные стрит дро еще на флопе. Но больше всего вы хотите поймать, так называемые «врапы» или «wrap-дро». Врап – это ситуация, при которой на флопе есть две связанные карты, а в вашей руке есть три карты, которые как бы «обволакивают» их. Чтобы лучше это объяснить, давайте обратимся к примерам:

1. Рука: Q-J-8-x Флоп: T-9-x Ауты: 17 (врап) 2. Рука: J-8-7-x Флоп: T-9-x Ауты: 17 (врап) 3. Рука: K-Q-J-x Флоп: T-9-x Ауты: 13 4. Рука: 8-7-6-x Флоп: T-9-x Ауты: 13 5. Рука Q-J-8-7 Флоп: T-9-x Ауты: 20 (двойной врап)

Всегда лучше иметь больше оверкарт, поскольку выгоднее тянуть дро до натсового стрита, чем собирать эту комбинацию с нижнего конца. По этой самой причине Рука 1 сильнее Руки 2, а Рука 3 сильнее Руки 4.

Если первые две руки будут участвовать в олл-ине на флопе, то сила Руки 2 будет значительно снижена, что приведет к снижению ее эффективности.

Вы должны ставить с большинством своих монстр-дро на флопе (что называется, «ставить наперед»). На это есть три причины:

1. Вы можете забрать пот уже сейчас (полу блеф).

2. Такая игра разбавляет ваш стиль, поскольку вы можете ставить не только с готовыми руками.

3. Если у вас есть 20 аутов, то вы будете впереди. А если вы впереди, то всегда нужно стараться вложить фишки в пот.

Если вы поймаете на флопе стрит дро с 13-ю аутами (т.е. три оверкарты или андеркарты для двух связанных карт на флопе), и все ваши ауты живы (другими словами, нет флешей, фулхаусов или возможных старших стритов), то у вас есть 50% на то, чтобы собрать свой стрит на двух последующих улицах.

Как только вы поймете всю силу мощных дро в Омахе, вы станете играть с ними соответствующим образом, независимо от того, у вас это дро или у вашего оппонента.

Терн

Как мы уже отмечали ранее, терн является одной из самых важных улиц в Омахе – важнее, чем префлоп и иногда важнее, чем флоп. На флопе можно получить готовые руки, дро и возможности для редро. А вот, что дает терн:

Усиливает готовые руки. Пример: доска спаривается, превращая сет в фулхаус.

Уничтожает готовые руки. Пример: приходит третья карта одной масти против стрита на флопе.

Закрывает любые возможности для бэкдор дро на флопе.

Создает новые дро.

К тому же на терне, когда осталась лишь одна неизвестная карта, вы можете точно решить, будете ли вы продолжать агрессию в раздаче. Особенно в Пот-Лимит формате банк на терне гораздо больше банка на флопе, что дает возможность агрессору делать гораздо более крупные ставки.

Всего лишь с одним дро и одной картой на ривере очень трудно колировать второй баррель, который ко всему прочему в три раза больше предыдущего.

Но тот факт, что в Омахе у вас может быть мощное дро с огромным количеством аутов, позволяет делать крупные коллы на терне. К примеру, если у вас минимум 13 аутов, чтобы обыграть любую руку вашего оппонента, то колл потбета на терне будет оправдан в том случае, если у вас и у вашего соперника останутся фишки на ривере.

Поскольку у вас есть 13 аутов, то шансы против улучшения составляют чуть менее 2 к 1 (13/44=29.5%). Шансы банка в этом случае абсолютно такие же. Но поскольку на ривере вы можете выиграть еще больше денег, то есть из-за потенциальных шансов банка, ваш колл будет правильным.

Ривер

Также как и в Холдеме основной задачей на ривере будет эффективное использование вэлью бетов с лучшей рукой или снижение издержек с худшей рукой. Если у вас натс, постарайтесь продумать все руки, которые могут быть у вашего оппонента и сделать максимально выгодную для вас ставку.

Если вы не собрали свое дро, то вам нужно либо сдаваться, либо попытаться провернуть большой блеф, если на ривере придет опасная карта. От вас потребуется масса рассудительности в тех случаях, когда вы играете в большом банке и у вас хорошая, но не натсовая рука.

Вы должны обдумать все возможные действия вашего соперника. Сможет ли он сделать крупный блеф, если вы прочекаете? Или он тоже сделает чек? Рискнете ли вы сами поставить с рукой, которая не является натсом?

Блеф

Блеф чрезвычайно важен во всех разновидностях покера. Правда, в Омахе он используется не так часто как в Холдеме. Но от этого он не становится менее важным навыком, которым стоит овладеть.

Лучшим случаем для блефа является та ситуация, когда у вас в руке есть одна или две ключевых карты, например, когда у вас есть туз, а на борде есть возможный флеш той же масти. Прежде чем принять решение о том, блефовать или нет, пробегитесь по следующим факторам:

Тип оппонента. Не блефуйте против слабых оппонентов, которые колируют с широким диапазоном (их еще называют «коллинг стейшенами» или «телефонами»). Это самая распространенная ошибка. Убедитесь, что ваш соперник достаточно хорош, чтобы скинуть свою руку.

Количество оппонентов. Как правило, блефовать в троих или более игроков не рекомендуется. Вероятнее всего, у вас получиться лучше, если перед вами лишь один соперник, и не только потому, что он один, а еще и потому, что банк будет меньше – это делает его менее желанным.

Ваш имидж за столом. У вас будет меньше шансов на удачный блеф, если у вас будет лузовый имидж. Для тайтового имиджа все наоборот. Если кто-то недавно вскрывал ваш блеф, то ваши оппоненты будут склонны колировать вас в будущем. Правда, иногда обратная психология может играть за вас. Например, если хороший игрок вскрыл ваш блеф, и он считает вас также хорошим игроком, то он может подумать, что вы не будете блефовать еще раз и сыграет пассивно.

Умение читать соперников. Если вы неплохо читаете своих оппонентов и умеете угадывать их возможные руки, то в этом случае вы будете знать, когда лучшего всего блефовать. Пожалуй, это самый сложный и важный навык, которым нужно овладеть.

Борд. Если борд, скорее всего, подошел вашим соперникам и создал множество возможных дро, ваш блеф вряд ли будет удачным. Пробуйте блефовать в тех случаях, когда на борде нет явных дро или тех карт, которые явно помогли вашим оппонентам. Если у вас получится изобразить нужную руку, то вас ждет успех. Удачной ситуацией для блефа можно считать нескоординированный борд с одной опасной картой, которая может быть у вас в руке.

Размер пота. Чем больше банк, тем активнее вас будут колировать, поскольку шансы банка возрастают. С другой стороны, если вам удалось провернуть блеф в крупном банке, то и вознаграждение вы получите повышенное. Настоящее торжество справедливости.

Позиция. Если вы находитесь в поздней позиции, то у вас будет больше информации о возможных руках ваших оппонентов, а значит, и лучшая возможность для блефа. Например, все прочекали, борд кажется не опасным, а в банке осталось совсем немного игроков.

Количество аутов для различных дро

Двойное врап стрит дро 20 аутов

Врап стрит дро 17 аутов

Стрит флеш дро 15 аутов

Флеш дро и оверпара 11 аутов

Флеш дро 9 аутов

Двухстороннее стрит дро 8 аутов

Дро до фулхауса с тремя парами 6 аутов

Дро до фулхауса с двумя парами 4 аута

Заключение

Данное руководство является витаминной инъекцией. В нем достаточно информации, которая позволит вам иметь все необходимые знания и умения для начала правильной игры в Омаху. Но что самое важное, теперь вы знаете некоторые особенности и тонкости этой игры.

Но, как и с любой разновидностью покера, - нет лучше способа изучить игру кроме как испытать все на собственном опыте. Если вы хотите играть на высоком уровне, то теперь дело за вами.

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