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Последний этап ЕРТ в истории ставит вечные рекорды
Европейский покерный тур в Праге достиг кульминации – в Главном событии играют рекордные 1,192 участника…
Второй стартовый день в Праге неожиданно собрал за столами еще 934 игрока, что и привело к общей рекордной сумме в 1,192 участника, которые сформировали призовой фонд в размере 5,78 миллиона евро.
Напомним, что предыдущий рекорд посещаемости «мейна» в Праге на ЕРТ был установлен в 2014 году, когда бай-ин в Главное событие заплатили 1,107 игроков.
Невероятно, но серия ЕРТ уйдет в историю едва ли не на пике своей популярности.
А на текущий момент в турнире, за которым можно смотреть на странице видео-трансляций с комментариями на русском языке здесь, лидирует ливанский игрок Николас Чоути, набивший стек в 644,000 фишек.
Кстати, относительно недалеко от него расположилось такие звездные игроки, как наши Максим Лыков (323к) и Михаил Петров (335к), и про-игрока «старзов» - американка Ванесса Селбст (69к) и Фелипе Рамос (106к).
Россияне берут количеством
Интересно, что первое место в списке национальностей в Праге занимают россияне – 9% (или ровно 103 игрока).
The 1,192 strong #EPTPrague field comprised of players from 65 countries. Russia had strongest representation w/ 103 runners (9% of field). pic.twitter.com/OlV0eUP2ee— Chad Allan Holloway (@ChadAHolloway) December 15, 2016
На втором месте французы, а на третьем - немцы.
Кстати, в деньги попали 231 человек, и бабблом День 2 и закончился накануне.
В итоге, минимальная призовая сумма составляет 7,560 евро, в то время как чемпион последнего ЕРТ в истории получит €774,600.
Хэкстон затащил еще один хайроллер
Ровно 69 участников сыграли в однодневном и третьем по счету хайроллере в Праге с бай-ином в 25 тысяч евро.
За победу в нем Айзек Хэкстон получил весьма солидные призовые €559,200, хотя за финальным столом собрались весьма известные и опытные игроки, как Адриан Матеос или Стив О’Двайер.
Результаты:
1. Айзек Хэкстон - €559,200
2. Джулиан Стуер - €397,550
3. Адриан Матеос - €260,300
4. Рамин Хаджиев - €200,300
5. Дэвид Ян - €158,610
6. Стив О’Двайер - €124,050
7. Пабло Фернандес - €97,600
8. Пол Ньюи - €76,260
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