В начале недели местный регулятор азартных игр выдал первое в истории страны, после запуская процесса легализации, разрешение на работу покер рума.

Формально это разрешение получила компания Amaya, но уже вскоре в онлайне заработает сайт PokerStars.pt, который позволит португальским любителям покера вернуться за столы без риска.

Отметим, что «старзы» покинули страну в 2015 году, и вот теперь они возвращаются на «белом коне».

Покер, блэкджек и другое

По условиям договора, PokerStars сможет предложить клиентам игры в Техасский холдем, Омаху, включая турниры, а также блэкджек и французскую рулетку.

К сожалению, сайт PokerStars.pt будет доступен только для местных игроков, которые будут вынуждены играть между собой. Пока на территории Португалии будет действовать покерная резервация.

Португальский про Жоао Барбоза.

Впрочем, уже ведутся переговоры об объединение онлайн покерных рынков внутри Евросоюза, в частности между Испанией, Францией и Италией. И если это сработает, то нет сомнений, что Португалия быстро вольется в общеевропейский пул.

Тем более что после запрета онлайн покера и казино в 2015 году, «старзы» оперативно покинули рынок, сохранив репутацию. Поэтому они не только первыми получили лицензию на онлайн покер, но до этого «зеленый свет» в Португалии уже получили их онлайн казино и сегмент спортивных ставок (беттинг).

Официальной даты старта покер рума в стране еще нет, а на самом сайте написано, что открытие состоится «скоро».

Так что до возвращения онлайн покер турниров в Португалию осталось совсем немного.

Интересно, что в свое время в Виламуре проходил этап серии ЕРТ, но сейчас в расписании «Чемпионатов» и «Фестивалей» от PokerStars ничего связанного с Португалией нет.

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