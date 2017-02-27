Итак, с началом 2017 года в расписании live-турниров от «старзов» на вершине пирамиды есть только «Чемпионаты», под которыми должны были остаться только «фестивали».

Однако для Бразилии сделали исключение, но об этом позже.

Первый чемпионат прошел на Багамских островах в январе, а второй возьмет старт в новом месте для серии, в Панаме.

PokerStars Championship Panama

С 10-го по 22-е марта в Панама-Сити будет 46 турниров в рамках первого панамского чемпионата.

Главное событие с бай-ином в $5,300 также значится в расписании, а сам турнир пройдет в местном Casino Sortis Hotel.

Кроме турниров для всех любителей покера будут доступны кэш-игры в режиме 24/7.

В казино Sortis будут столы с лимитами от $1/$2 и до $200/$400.

Список турниров также предлагает бай-ны разного уровня, ниже можно найти самые интересные из них:

PokerStars Cup: 15-19 марта, 2017 - $440 - $150,000 «гарантия»

15-19 марта, 2017 - $440 - PokerStars National Championship: 11-14 марта, 2017 - $1,100 - $400,000 « гарантия »

11-14 марта, 2017 - $1,100 - PokerStars Championship Main Event: 14-20 марта, 2017 - $5,300

14-20 марта, 2017 - $5,300 PokerStars Championship High Roller: 18-20 марта, 2017 - $10,300

18-20 марта, 2017 - $10,300 PokerStars Championship Super High Roller: 11-14 марта, 2017 - $50,000

Это тоже Панама.

Панама никогда ранее не принимала турниров на уровне чемпионата, но у PokerStars уже был солидные опыт использования этой площадки для этапов серии Latin-American Poker Tour.

Это место выбрано неслучайно.

Эдгар Штюхли – президент серии – в свое время рассказал для RussiaPokerNews, что «Панама – это безопасно и удобно во многих аспектах».

Во-вторых, там отличные погодные условия для желающих сбежать из холодной зимы.

Температура воздуха в марте там обычно в районе 30 градусов, как, впрочем, почти круглый год, а до начала сезона дождей есть еще пару недель в запасе.

Старт «мейна» только через три недели, но ряд игроков уже подтвердил участие, включая свежеиспеченного посла PokerStars Игоря Курганова, а также Майка Телкера, Дилана Линде, Китти Куо, Фабрицио Гонзалеса, Фараза Джаки и других игроков, которые активно отбираются через онлайн сателлиты.

Последние в свою очередь будут доступны до 5 марта, включительно.

Сколько игроков будет в Главном событии?

По словам главы департамента покерных операций Нила Джонсона, «поле в 500 игроков будет хорошим результатом».

Покерный бум в Бразилии.

Полное расписание всех турниров серии можно посмотреть здесь.

BSOP остается в Сан-Паулу

Вероятно, руководство «старзов» прислушалось ко мнению Андре Аккари, который в прошлом году призывал проводить в Латинской Америке столько турниров, сколько это возможно.

В итоге, PokerStars сохранили на текущий момент серию BSOP, а ее следующий этап пройдет при отеле Sheraton WTC в Сан-Паулу.

С 23-го по 28-е марта там пройдет 26 турниров, включая и Главное событие с бай-ином в $930.

Сателлиты начинаются в онлайне с 33 центов и будут проходить до 23-го марта.