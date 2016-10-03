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PokerStars станет главным спонсором Global Poker League

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Теперь будет так.
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Крупнейший онлайн покер рум планеты решил поддержать Global Poker League в непростой момент.

Невероятно, но факт. Global Poker League приобрела титульного спонсора, да еще какого – PokerStars.

Причем в официальном пресс-релизе сказано, что «старзы» стали и эксклюзивным партнером Лиги в онлайн покере.

Что это может значить?

Похоже, это и есть один из шагов руководства GPL по «внедрения ряда промо-инициатив, чтобы предложить более интересный продукт поклонникам игры в покер».

Поддержка от PokerStars – это сильно!

Вообще, «старзы» уже пересекались с другими проектами Global Poker League. В частности, PokerStars являются главным спонсором церемоний «European and American Poker Awards», которые проходят под управлением компании Mediarex (материнская компания GPL).

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Джейсон Мерсье в GPL.

Во-вторых, покерные звезды PokerStars – Джейсон Мерсье, Лив Бори, Ванесса Селбст, Бертранс Гроспелье, Селина Лин и Рэнди Лью – являются регулярными игроками в Global Poker League.

«GPL – это отличный шанс привнести в индустрию покера что-то новое и неожиданное», - рассказывает директор PokerStars по коммуникации Эрик Холлрайзер, - «так что мы очень рады поддержать Mediarex в их квесте – привнести в покер новую аудиторию».

«Мы очень оптимистично настроены и ожидаем отличное партнерство», - вторит ему глава Global Poker League Алекс Дрейфус, - «поддержка со стороны PokerStars это важнейший шаг в становлении Лиги, в ее продвижении на мировой рынок, как серьезного игрока».

«По сути, PokerStars предоставит нашим фанатам свою мультифункциональную платформу, что даст множество возможностей для них, одновременно продвинув Global Poker League в мейнстрим покерного сектора».

Так что теперь мы увидим легендарную красную пику «старзов» не только в логотипах GPL, но и на «Кубе», а также во время онлайн матчей на PokerStars.tv.

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