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Третий миллионный фриролл на PokerStars пройдет 9 октября

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Не желаете ли сыграть после обеда в воскресенье за часть призового фонда в 1 миллион долларов?

Итак, следующий (точнее говоря, третий из четырех в этом году) фриролл-миллионник на PokerStars пройдет уже 9 октября, и вы можете получить свое место, образно говоря, за просто так.

Невероятно простые сателлиты в него стартовали уже с 28 сентября, и если у вас уже есть аккаунт на PokerStars, то ниже вы узнаете как занять место в этом необычном турнире.

Тысячи (и тысячи) свободных мест

Все, что вам нужно сделать для попадания в турнир:

Каждый день с 29 сентября по 7 октября проходят ежедневные олл-ин турниры - All-In Shootout Qualifier.

Для участия в них вам необходимо выполнить ежедневное задание (закладка – Challenges), которое можно выбрать из списка.

PokerStars lobby
Сателлиты идут...

Выполните это задание, и вы автоматически будете внесены в список участников All-In Shootout Qualifier на следующий день.

Условия отборочного турнира не требуют от вас игры вообще.

Из каждого «квалифаера» в $1 Million Freeroll будут проходить по 8,192 игрока, а сам главный турнир пройдет 9 октября, и за первое место в нем гарантировано 10,000 долларов!

И если каким-либо образом у вас не получилось найти себе место в нем через отборочные сателлиты, то 7 октября пройдет еще один специальный - Last Chance Skill Qualifier.

В нем вам уже придется самому играть за билет в миллионный фриролл, при том, что в последнем есть ограничение по количеству игроков – 45,000. И если не успели, то – в следующий раз...

Если вошли, то уже в деньгах

Один из самых главных бонусов $1 Million Freeroll в том, что даже последнее место в нем принесет вам минимальный денежный приз.

Также, если вы выиграли билет в него через All-In Shootout Qualifier или Last Chance Skill Qualifier, то будете автоматически включены в число участников фриролла.

Наконец, как только вы попадете в число участников фриролла, вам больше нет надобности выполнять миссия дня. Впрочем, вы можете это делать, но билетов в сателлиты вам уже давать не будут.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш экслюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

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