По идее этот фестиваль должен заменить привычные этапы локальных турниров, как, в данном случае, серии UKIPT, проходившей ранее на просторах Великобритании.

Пройдет новый турнир также в лондонском казино Hippodrome, начиная с 22 января.

Бай-ины в этих ивентах будут весьма скромные – от 165 фунтов до £2,200 в специальном хайроллере.

Таким образом, по задумке организаторов в этом фестивале смогут принять участие все желающие от любителей покера до ряда известных профессионалов.

А чтобы придать весомости событию, PokerStars ввели нетипичную для их турниров призовую «гарантию» на Главное событие, которая составит 400 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, что бай-ин в «мейн» будет £990.

Также для всех будут доступны каждый день столы для кэш-игры на £1/£3 и £2/£5 блайндах, не считая традиционных «активностей» вне стен казино.

50 мест в «мейне» из Spin-and-Go

Итак, фестиваль берет старт уже на этих выходных, а значит, самое время напомнить наиболее интересные детали предстоящего действия:

И 20% плюс.

PokerStars Festival в Лондоне , 22-29 января , 2017

PokerStars Super Deep: 23-25 января, 2017 - £275

23-25 января, 2017 - £275 PokerStars Festival High Roller: 24-25 января, 2017 - £2,200

24-25 января, 2017 - £2,200 PokerStars Festival Main Event: 25-29 января, 2017 - £990

25-29 января, 2017 - £990 StarsFun Roulette Tournament: 26 января, 2017 - £120

26 января, 2017 - £120 StarsFun Blackjack Tournament: 27 января, 2017 - £120

27 января, 2017 - £120 StarsFun Craps Tournament: 28 января, 2017 - £120

28 января, 2017 - £120 PokerStars Cup: 28-29 января, 2017 - £330

28-29 января, 2017 - £330 NL Holdem Ladies Event: 29 января, 2017 - £170

29 января, 2017 - £170 Turbo Deepstack UKIPT Edition: 29 января, 2017 - £220

Отметим, что по сравнению с этапом серии UKIPT на турниры отвели на 20% больше мест, включая и дополнительные столы для кэш-игр, что само по себе хорошая новость.

Напомним, что в комплексе Hippodrome Casino также есть 5 баров, рестораны, живая музыка на сцене и, что самое главное, три этажа для игры в покер без остановки.

Кстати, в лобби покер рума PokerStars еще можно найти сателлиты к предстоящему фестивалю, так что не упустите свой шанс.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.