Для многих игроков в покер со всего мира уже стало хорошей традицией начинать новый год на Багамах, где и проходит массивный покерный фестиваль от PokerStars.

И, несмотря на большие изменения в мире живого покера, эта традиция пока остается в силе.

Известный ранее, как PokerStars Caribbean Adventure (РСА), который являлся частью канувшей в лету серии ЕРТ, фестиваль в 2017 году пройдет под новым брендом - PokerStars Championship, но в том же самом отеле Atlantis Resort.

В предстоящие 9 дней там будет сыграно больше 90 покерных турниров, а начнется все сегодня с блистательного по именам суперхайроллера с бай-ином в $100,000.

А затем по ходу баталий будут разыграны миллионы долларов, а 14 января мы узнаем имя первого в истории чемпиона новой серии.

Что изменится?

Этим вопросом задавались многие, но, судя по расписанию фестиваля, ничего особенного не произошло.

Раньше это было так...

Там по-прежнему множество турниров с различными видами покера, кэш-игры и некоторые вне-покерные активные виды отдыха.

Наиболее интересные турниры:

PokerStars Open: 10-12 января, 2017 - $220

10-12 января, 2017 - $220 PokerStars Cup: 12-14 января, 2017 - $440

12-14 января, 2017 - $440 PokerStars National Championship: 7-9 января, 2017 - $2,200

7-9 января, 2017 - $2,200 PokerStars Championship Main Event: 8-14 января, 2017 - $5,000

8-14 января, 2017 - $5,000 PokerStars Championship High Roller: 12-14 января, 2017 - $25,750

12-14 января, 2017 - $25,750 PokerStars Championship Super High Roller: 6-8 января, 2017 - $100,000

Что касается веселого досуга для игроков и членов их семей, то им будут предложены Virtual Reality stations, отправка видео сообщений с обзором в 360 градусов, лаунж-арена для игроков, завтра с профессионалами, a также 3-на-3 баскетбольные игры и традиционные вечеринки.

Что до благодарных зрителей покера, то без прямых видеотрансляций с Багамских островов они не останутся.

Правда в этот раз программа трансляций выглядит короче, чем это было обычно на ЕРТ и включается в себя только «мейн» и то только со второго дня турнира.

С другой стороны, комментаторы русской версии – Илья Городецкий и Денис Григорьев – на этот раз будут делать свою работу непосредственно с места событий, а значит в эфирах будет много гостей и наших про-игроков.

Расписание трансляций:

10 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 2

11 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 3

12 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 4

13 января, 20:00 по Москве - Главное Событие, День 5

14 января, 21:00 по Москве - Главное Событие, Финал (с показом закрытых карт)

Посмотреть видео можно будет на нашей странице Live-трансляций.