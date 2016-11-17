Новое детище - “Beat the Clock” (переведем, как «Обыграй время») – являет собой гипер-турбо турнир в формате 4-макс и проходящем по правилам Zoom-покера.

Что такое Zoom или, иначе говоря, «быстрый покер» смотри здесь.

А главное, что этот турнир идет ровно 5 минут, и задача у всех одна – выжить!

По истечении этого времени, оставшимся в строю игрокам, будет выплачена сумма призовых пропорциональная их стеку.

Фактически, это «Zoom-зированные» турниры Time Tourney, которые уже давно проходят на PokerStars с более быстрой (а по факту, с мгновенной) структурой.

Роналду на амбразуре

Удивительно, а может и нет, но лицом новой промо-кампании турниров “Beat the Clock” стала футбольная суперзвезда – Криштьяну Роналду из Португалии.

Это дуэль!

Конечно, он уже не первый год входит в число покерных послов-знаменитостей от PokerStars: «Игра в “Beat the Clock” требует от вас быстрого принятия решений и мастерских ходов, как, впрочем, и от меня на футбольном поле».

«Элемент ограничения по времени делает эту игру веселой, но достаточно напряженной и интересной, заставляя организм вырабатывать адреналин», - дополняет Роналду.

Итак, важный фактор – это время, которого не всегда бывает много у игроков-любителей, так что ограничение в 5 минут для них это выход из ситуации.

Отметим, что “Beat the Clock” – это самый последний формат от PokerStars, который в чем-то похож и на новое детище от 888poker – BLAST.

Ранее «старзы» выпустили на рынок такие форматы, как «Spin & Go» (с джекпотом вместо призового фонда), покер на выбывание - Knockout Poker, а также уже замороженное приложение - PokerStars Duels.

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