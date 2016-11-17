> >

Новый формат на PokerStars – “Beat the Clock”

Optimized NWM timer
Похожие статьи
15 Декабрь 2016
12 Декабрь 2016
23 Ноябрь 2016
17 Ноябрь 2016
15 Ноябрь 2016

Лидер индустрии онлайн покера продолжает искать все новые и более удобные для игроков-любителей форматы игры.

Новое детище - “Beat the Clock” (переведем, как «Обыграй время») – являет собой гипер-турбо турнир в формате 4-макс и проходящем по правилам Zoom-покера.

Что такое Zoom или, иначе говоря, «быстрый покер» смотри здесь.

А главное, что этот турнир идет ровно 5 минут, и задача у всех одна – выжить!

По истечении этого времени, оставшимся в строю игрокам, будет выплачена сумма призовых пропорциональная их стеку.

Фактически, это «Zoom-зированные» турниры Time Tourney, которые уже давно проходят на PokerStars с более быстрой (а по факту, с мгновенной) структурой.

Роналду на амбразуре

Удивительно, а может и нет, но лицом новой промо-кампании турниров “Beat the Clock” стала футбольная суперзвезда – Криштьяну Роналду из Португалии.

Duel Ronaldo2
Это дуэль!

Конечно, он уже не первый год входит в число покерных послов-знаменитостей от PokerStars: «Игра в “Beat the Clock” требует от вас быстрого принятия решений и мастерских ходов, как, впрочем, и от меня на футбольном поле».

«Элемент ограничения по времени делает эту игру веселой, но достаточно напряженной и интересной, заставляя организм вырабатывать адреналин», - дополняет Роналду.

Итак, важный фактор – это время, которого не всегда бывает много у игроков-любителей, так что ограничение в 5 минут для них это выход из ситуации.

Отметим, что “Beat the Clock” – это самый последний формат от PokerStars, который в чем-то похож и на новое детище от 888poker – BLAST.

Ранее «старзы» выпустили на рынок такие форматы, как «Spin & Go» (с джекпотом вместо призового фонда), покер на выбывание - Knockout Poker, а также уже замороженное приложение - PokerStars Duels.

Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

Ошибка при сохранении комментария!

Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.

Нет комментариев

Лучшие покерные сайты - Наш выбор

Рейтинги покер сайтов Бонус
1 888poker $888 Обзор
2 William Hill Poker $2,000 Обзор
3 PokerStars $600 Обзор
4 Party Poker $500 Обзор
Все обзоры покер румов »
No Articles Found

Новые видео »

Свежее из блогов »

популярные страницы
Покерные инструменты
трансляции и турниры
Популярные покер румы

Копирайт © 2003-2016 Pokerlistings.ru - Все права защищены.

 