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Новый формат на PokerStars – “Beat the Clock”
Лидер индустрии онлайн покера продолжает искать все новые и более удобные для игроков-любителей форматы игры.
Новое детище - “Beat the Clock” (переведем, как «Обыграй время») – являет собой гипер-турбо турнир в формате 4-макс и проходящем по правилам Zoom-покера.
Что такое Zoom или, иначе говоря, «быстрый покер» смотри здесь.
А главное, что этот турнир идет ровно 5 минут, и задача у всех одна – выжить!
По истечении этого времени, оставшимся в строю игрокам, будет выплачена сумма призовых пропорциональная их стеку.
Фактически, это «Zoom-зированные» турниры Time Tourney, которые уже давно проходят на PokerStars с более быстрой (а по факту, с мгновенной) структурой.
Роналду на амбразуре
Удивительно, а может и нет, но лицом новой промо-кампании турниров “Beat the Clock” стала футбольная суперзвезда – Криштьяну Роналду из Португалии.
Конечно, он уже не первый год входит в число покерных послов-знаменитостей от PokerStars: «Игра в “Beat the Clock” требует от вас быстрого принятия решений и мастерских ходов, как, впрочем, и от меня на футбольном поле».
«Элемент ограничения по времени делает эту игру веселой, но достаточно напряженной и интересной, заставляя организм вырабатывать адреналин», - дополняет Роналду.
Итак, важный фактор – это время, которого не всегда бывает много у игроков-любителей, так что ограничение в 5 минут для них это выход из ситуации.
Отметим, что “Beat the Clock” – это самый последний формат от PokerStars, который в чем-то похож и на новое детище от 888poker – BLAST.
Ранее «старзы» выпустили на рынок такие форматы, как «Spin & Go» (с джекпотом вместо призового фонда), покер на выбывание - Knockout Poker, а также уже замороженное приложение - PokerStars Duels.
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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