Без прошлого нет настоящего, и необходимо учиться на ошибках прошлого и не допуска их в будущем.

Знаете, хочу затронуть такую тему, как «наследие покера», что было, есть и останется в будущем. И могу точно сказать, что благодаря игрокам старой школы, живым легендам покер нынче такой каким мы его видим.

Каждый из таких личностей как Дэн Харрингтон, Дэвид Склански, Дмитрий Лесной, Фил Гордон, Дойл Брансон, Три Нгуен, Колин Мошман и другие, отдали частичку себя покерному миру.

Благодаря им сегодня многие могут изучить покер от самых азов и до продвинутого уровня. Эти ребята затронули все основные темы покерной игры, разобрали ее по каждой косточке, по каждому суставу, и каждый капилляр был аккуратно уложен.

Рассказывать вам о то, что в книгах не имеет смысла, каждый должен сам понять нужно это ему или нет. Один Дэн Харрингтон написал таких два тома с рабочей тетрадью (3 том), после которых просто хочется играть и рвать всех за покерным столом. Если такой теории вам мало, то на помощь придет Дэвид Склански и расскажет, как стать опытным игроком в покер.

Количество книг с одной стороны не так уж много, но и не так уж мало. Можно сказать, что книг достаточно для того, чтобы изучить все азы от «чайника» до «профи». Одно радует, что мало таких писателей которые попросту воруют время читателей своими бестолковыми книгами, называть конкретно никого не буду, чтобы не обидеть, но они присутствуют.

Одно жаль, что это все что мы имеем и больше подобных книг не будет, ну если и будет, то настолько ли они будут хороши и так же будут подробно и легко изложены. Я в этом не уверен.

На сегодняшний день мы имеем книги о том, как играть в турнирный покер, в кэш игру и снг. Подробные книги по омахе, холдеме, стад, разз. Даже по покерной психологии мы имеем книги. Для тех, кто любит живой покер есть книги по чтению оппонентов по их поведению за столом. Единственно про что можно писать, так это какую стратегию выбрать при игре в такие игры как Zoom, снг с джек-потом.

Я рад, что мы застали это самое время, когда мы изучали покер по этим книгам, разбирали и разбираем свои раздачи, у меня до сих пор сохранился трети том Харрингтона, весь исписанный и перечеркнутый. А нынешние игроки настолько уверены в себе, что некоторым даже нет равных в этом.

Все же наследие у покера есть, книги, турниры. Видео я сюда не отношу, ведь если взять и убрать интернет с электричеством, то все это попросту исчезнет, а книги и турниры нет.

По-моему, на эту можно очень долго говорить о том, что оставит после себя нынешний покер. Покер игроков старой школы оставил нам очень хорошую базу знаний. А как вы думаете, что нынешний покер оставит игрокам скажем лет так через 20-30?

Ответ пишите в своих комментариях.