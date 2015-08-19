Изменения, которые появились на FullTilt, могут повлечь за собой снижение его стоимости в связи с потерей игроков! Так ли это?

Долгое время я играл в небольших румах сети Ipoker, в ней я набрался опыта и осваивал игру. После черной пятницы я все же решил вернуться в рум FullTilt и поиграть в нем и с тех пор мы прошли через многое. Игра у меня в нем складывалась удачненько, но все это уходит в прошлое. И уходит, по-английски не попрощавшись.

А связано это с тем, что произошли достаточно большие изменения на FullTilt. Часть игр попросту удалены, а у других игр изменен рейк и изменены бай-ины. В основной части эти изменения коснулись игроков высоких лимитов. Мое мнение такое, что такими изменениями им прямым текстом говорят, хватит играть в данном руме переходите на PokerStars. По-другому собственно ни как это не перевести.

Если вы игрок, который любит покатать лимиты $200/$400 или $300/$600, то все, теперь либо $50/$100 или сразу $1000/$2000. Думаю такое вам не по душе? Не правда ли?

Естественно игры по таким лимитам вы теперь сможете найти лишь на PokerStars. А это лишь подтверждает мои предположения. Тем более что, Дэвид Баазов говорил, что он хочет удвоить прибыль компании PokerStars. А как это сделать, если часть игры происходит за пределами данного рума. Все просто выкурить оттуда всех игроков, от которых может быть прибыль.

Как по мне, то с участниками таких крупных лимитов необходимо считать и спрашивать все же у них согласие на удаление данных игр. Ведь игроков играющих $2000/$4000, по моему мнению, можно посчитать по пальцам, и играют они чуть ли не между собой.

Понятное дело, что теперь у них нет выбора игры. Придется искать альтернативу, которая как раз есть на PokerStars, хотя я не уверен, есть ли там подобные лимиты $2k/$ 4k.

А с учетом еще того, что появился слух об очередной продаже FullTilt с такими изменениями его стоимость может упасть т.к. попросту не будет игроков в данном руме, которые могу организовать экшн. Хотя это слухи, но слухи не берутся из воздуха.

У PokerStars есть одна цель на сегодняшний момент это удвоение прибыли и к ней они стремятся семимильными шагами с учетом того, что раздают миллионы долларов в игре. Одним словом монополист укрепляет свои позиции по всем направлениям и устанавливает бункеры для своей защиты.

Не знаю, может я, где то ошибаюсь и заблуждаюсь, но видится вот такая картина в связи с последними новостями и изменениями.