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Покер возвращается в Сочи, да еще и с серией ЕАРТ!
Еще недавно это казалось невозможным, но 5 января 2017 года в игорной зоне «Красная поляна» начнет действовать первое казино, в котором будет и настоящий покерный клуб.
И это еще не все. Уже с 20 по 30 января в «Сочи Казино и Курорт» пройдет этап серии ЕАРТ (Eurasian Poker Tour) с общим гарантированным призовым фондом в 500,000 долларов.
Весьма внушительный старт, так что расскажем подробней, как о казино, так и серии ниже.
Достичь уровня Лас-Вегаса
Игорная зона «Красная поляна», что находится рядом с одноименным горнолыжным курортом в Сочи далеко не первая, в которой заработают легальные казино.
Намного ранее они появились в «Азов-Сити», на Алтае и Дальнем Востоке. Однако Сочи – это все же другой уровень. Здесь и курорт мирового уровня, и аэропорт и вся инфраструктура для развлечений.
На это и делают упор владельцы/руководство казино, надеясь, что им удастся стать одним из таких мировых курортов-брендов, как Лас-Вегас, Макао и Сингапур.
«В 2006 году оборот игорной индустрии в Макао составлял порядка 7 млрд. долларов в год, к 2014 году этот показатель вырос в шесть раз – до 44 млрд долларов. Мы считаем, что у Сочи есть такой же потенциал», - заявил генеральный директор Cushman&Wakefield Сергей Рябокобылко.
«Сочи Казино и Курорт» представляет собой развлекательный комплекс, который не имеет аналогов в России. Одновременно он сможет разместить до 2,000 посетителей.
В нем будут работать 569 игровых автоматов и 70 игровых столов», - отметил заместитель генерального менеджера казино Пол Эдвардс.
От нас добавим, что при казино будет работать покерный клуб, в котором будет не менее 10 столов для игры. Естественно, что на время покерный серий их количество будет существенно больше.
Дебют останется за ЕАРТ
Мечты многих любителей покера о «ЕРТ Сочи» пока еще далеки от реальности, а точнее уже точно не претворятся в жизнь, ибо сам тур ЕРТ ушел в историю.
Будет ли в Сочи «чемпионат» или «фестиваль» от PokerStars пока тоже неизвестно, но точно не ранее второй половины 2017 года (в самом лучшем случае).
Однако без настоящего турнирного покера казино в Сочи не останется.
Евроазиатский покерный тур, ведомый Артуром Восканяном, пройдет в Сочи уже с 20 по 30 января.
В расписании немало турниров, а Главное событие имеет гарантированный призовой фонда в 160,000 долларов, при том, что сам бай-ин в турнир составит 1,000 долларов.
Очевидно, что организаторы ожидают поле не менее 200 игроков.
Кстати, в интернете можно найти и онлайн-сателлиты к предстоящей серии.
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