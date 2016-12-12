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А вы уже открыли себе аккаунт на PokerStars в 2016 году?
И если да – то вы приглашены в эксклюзивный турнир от PokerListings с бай-ином в 5 долларов, где на кону будет стоять $10,000 PokerStars Championship Bahamas package!
Да-да, полный пакет участника первого в истории «Чемпионата» от PokerStars.
Наш турнир пройдет в воскресенье 18 декабря в 21.35 по московскому времени.
Название турнира в лобби говорит само за себя – «PokerListings Takes You to Bahamas», так что вместо зимней недели у вас есть шанс стать участником большого «начала» от PokerStars на Карибских островах.
Пакет победителя (стоимость $10к) включает в себя:
Впрочем, в этом турнире можно получить отличный бонус, даже не выиграв в нем.
Например, если вы закончите турнир на 2-5-м местах, то получите билет в $530 PCA Super Satellite, где также будут разыгрываться пакеты участников.
А за финиш на 6-11-й позициях вы получите билеты по 82 долларов в сателлит уровнем ниже, но это тоже хороший шанс.
Принять участие в нашем турнире смогут все игроки, которые сделали себе аккаунт на PokerStars через PokerListings (включая русскую его версию – RussiaPokerNews.com) в 2016 году, а также осуществили свой первый депозит до 16 декабря 2016 года.
Так что, если аккаунта еще нет, то есть время пройти на страничку обзора покер рума и сделать его, чтобы получить также доступ и к другим эксклюзивным бонусам и предложениям от RussiaPokerNews.
Итак, что же нас ждет на Багамах? Ранее это был «выездной» этап серии ЕРТ – «Карибское приключение PokerStars», которое часто именовалось, как РСА.
Место проведения – отель высшего уровня Atlantis Nassau – как и сроки остались те же. С 6-го по 14-е января 2017 года там пройдет множество, как покерных турниров, так и других увлекательных состязаний.
Всего в расписании значатся 90 ивентов, самые интересные ниже:
PokerStars Open: 10-12 января, 2017 - $220
PokerStars Cup: 12-14 января, 2017 - $440
PokerStars National Championship: 7-9 января, 2017 - $2,200
PokerStars Championship Main Event: 8-14 января, 2017 - $5,000
PokerStars Championship High Roller: 12-14 января, 2017 - $25,750
PokerStars Championship Super High Roller: 6-8 января, 2017 - $100,000
Подробнее о самом турнире, а также как туда лучше добраться, можно узнать на специальной странице здесь.
Готовы к фестивалю? Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
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