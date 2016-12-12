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Выиграй поездку на Багамы за $10к в нашем эксклюзивном турнире!

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А вы уже открыли себе аккаунт на PokerStars в 2016 году?

И если да – то вы приглашены в эксклюзивный турнир от PokerListings с бай-ином в 5 долларов, где на кону будет стоять $10,000 PokerStars Championship Bahamas package!

Да-да, полный пакет участника первого в истории «Чемпионата» от PokerStars.

Наш турнир пройдет в воскресенье 18 декабря в 21.35 по московскому времени.

В призах – 11 лучших

Название турнира в лобби говорит само за себя – «PokerListings Takes You to Bahamas», так что вместо зимней недели у вас есть шанс стать участником большого «начала» от PokerStars на Карибских островах.

Пакет победителя (стоимость $10к) включает в себя:

  • Бай-ин $5k для Главного события PokerStars Championship Bahamas
  • Перелет
  • Размещение в отеле
  • $1k денег на карманные расходы

Впрочем, в этом турнире можно получить отличный бонус, даже не выиграв в нем.

Например, если вы закончите турнир на 2-5-м местах, то получите билет в $530 PCA Super Satellite, где также будут разыгрываться пакеты участников.

А за финиш на 6-11-й позициях вы получите билеты по 82 долларов в сателлит уровнем ниже, но это тоже хороший шанс.

Принять участие в нашем турнире смогут все игроки, которые сделали себе аккаунт на PokerStars через PokerListings (включая русскую его версию – RussiaPokerNews.com) в 2016 году, а также осуществили свой первый депозит до 16 декабря 2016 года.

Так что, если аккаунта еще нет, то есть время пройти на страничку обзора покер рума и сделать его, чтобы получить также доступ и к другим эксклюзивным бонусам и предложениям от RussiaPokerNews.

Мир покера, мир приключений

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Рай...

Итак, что же нас ждет на Багамах? Ранее это был «выездной» этап серии ЕРТ – «Карибское приключение PokerStars», которое часто именовалось, как РСА.

Место проведения – отель высшего уровня Atlantis Nassau – как и сроки остались те же. С 6-го по 14-е января 2017 года там пройдет множество, как покерных турниров, так и других увлекательных состязаний.

Всего в расписании значатся 90 ивентов, самые интересные ниже:

PokerStars Open: 10-12 января, 2017 - $220
PokerStars Cup: 12-14 января, 2017 - $440
PokerStars National Championship: 7-9 января, 2017 - $2,200
PokerStars Championship Main Event: 8-14 января, 2017 - $5,000
PokerStars Championship High Roller: 12-14 января, 2017 - $25,750
PokerStars Championship Super High Roller: 6-8 января, 2017 - $100,000

Подробнее о самом турнире, а также как туда лучше добраться, можно узнать на специальной странице здесь.

Готовы к фестивалю? Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.

Пожалуйста, заполните правильно все поля!

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