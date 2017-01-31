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Студент права выиграл первый «Фестиваль» PokerStars в Лондоне
Дебютный PokerStars Festival в Лондоне выиграл 23-летний студент права Рехман Кассам, получивший £89,320 призовых.
Кассам стал лучшим в Главном событии, которое собрало за покерными столами 944 участников.
Однако не он унес домой самую большую призовую сумму, ибо после сделки в Топ-3 Дэниел Харвуд получил £95,000, проиграв затем хедз-ап Рехману.
Занявший третье место австралиец Эрик Чех получил £70,000.
«Гарантия» превышена вдвое
Для первого «фестиваля» в Лондоне PokerStars заготовили гарантированный призовой фонд для «мейна» в размере £400,000, но их опасения были напрасны.
Призовой фонд в итоге достиг £825,112, что позволило попасть «в деньги» 183 участникам (20% по новым правилам PokerStars).
Несмотря на невысокий уровень бай-ина (£990) турнир в Лондоне посетили игроки «старзов» - Лив Бори, Джейк Коди, Лука Пагано и Фелипе Рамос, а также ряд других известных покерных профессионалов.
Что до победителя, то Рехман Кассам сразу заявил, что победа не изменит его планы и он продолжит учиться на юриста, а не переключиться на карьеру в покере.
Кстати, Кассам попал в Главное событие через победу в живом сателлите за £120.
Следующий «Фестиваль» от PokerStars пройдет со 2-го по 13-е марта в King’s Casino в чешском Розвадове, где сейчас идет фестиваль покера от 888poker.
Сателлиты в Розвадов уже доступны в покер руме PokerStars.
Выплаты финального стола Главного события:
1. Рехман Кассам, Великобритания - £89,320*
2. Дэниел Харвуд, Великобритания - £95,000*
3. Эрик Чех, Австралия - £70,000*
4. Юрий Бойко, Ирландия - £43,370
5. Клема Трипольди, Франция - £31,510
6. Людовик Гелих, Великобритания - £22,950
7. Алексис Флер, Франция - £16,702
8. Лам ван Тринх, Великобритания - £12,150
Чтобы принять участие вам необходимо просто иметь аккаунт на PokerStars, который лучше всего сделать через страницу обзора покер рума, что принесет вам право на наш эксклюзивный бонус в $600, а также доступ к специальным фрироллам и акциям.
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