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Ка Хим Ли «занес» Главное событие на фестивале 888poker!

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Ка Хим Ли и его трофеи.
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Первый в истории фестиваль покера от 888poker в лондонском казино Aspers подошел к концу.

Вкратце подведем первые итоги: Ка Хим Ли выиграл Главное событие, Эрик ле Гоф стал лучшим в турнире хайроллеров, а многие звезды фестиваля, включая Антонио Эсфандиари, Криса Мурмана и Сэма Графтона, отметились за финальными столами.

«Сделаем это круче» - таков был девиз фестиваля покера от 888poker, и им удалось собрать призовой фонд в «мейне» в размере £228,096, что, несомненно, является крупным успехом.

И даже когда Главное событие подошло к концу, за десятком столов для кэш-игры продолжалось сражение, и это было круто!

Кавалькада звезд

Напомним, что гарантированный призовой фонд в «мейне» был 200 тысяч фунтов стерлингов, который был превышен довольно быстро во второй стартовый день.

Среди послов покера от 888poker за столами сразу были замечены и Мурман, и София Левгрен, и Доминик Нитше с Карой Скотт.

kara scott 888 london aspers
Кара Скотт.

Впрочем, список звезд турнира получился довольно длинным. Отметим здесь Эсфандиари с Графтоном опять, а также Майкла Мизраки, Мелани Вайзнер, Том Миддлтон, Стив Уоттс, Лео Маклин, Крис Браммер, а также экс-чемпион мира швед Мартин Якобсон.

В итоге, были зарегистрированы 288 входов в «мейн», включая 172 из них в День 1В.

Кстати, первым среди звезд ре-энтри пошел делать Мурман, которому на флопе открылся «бродвей» с К-Q, но у оппонента уже был сет валетов, доехавший до фулл-хауса.

Впрочем, вторая попытка не стала намного удачней, и перейти в День 2 у британца не получилось.

Скотт и Графтон «зажгли»

А кто же перешел в День 2 с самым большим стеком? Конечно, это была Кара Скотт, совсем недавно ставшая послом покера от «восьмерок».

Недалеко от нее расположились Мизраки, Натали Хоф, Левгрен и Нитше.

Однако к концу второго дня из про игроков от 888poker в строю оставалось только Скотт.

sam grafton 3
Сэм Графтон.

Впрочем, также большой стек был и Сэма «@squidPoker» Графтона, который не только классно вел трансляции с Global Poker League, но и недавно сделал дипран на ЕРТ в Барселоне.

Интересно, что сейчас британец Графтон проживает в Варшаве (Польша).

К сожалению, третий день для Кары Скотт сразу не задался, и она вылетела в итоге на 13-м месте.

Зато отлично себя чувствовал за финальным столом Графтон, игравший как большой босс. Но и ему не повезло – весь стек ушел в трех раздачах подряд.

В итоге, чемпионом стал Ка Хим Ли, выигравший хедз-ап у Шаха Раза. Интересно, что перед хедз-апом они поделили призовые (£45к и £40к), оставив на первое место лишь £300, что крайне мало (0,35%) и необычно для таких ивентов.

888poker Festival Main Event:

1

Ка Хим Ли

£50,000/£45,300*

2

Шах Раза

£35,300/£40,000*

3

Филипп Соуки

£22,740

4

Сэм Графтон

£16,830

5

Кристиан Миху

£12,640

6

Чарльз Чаттна

£10,100

7

Михаил Покрепа

£8,410

8

Хосе Лопес

£6,720

9

Энцо дель Пьеро

£5,040

Эсфандиари и Мурман дошли до «финалки» хайроллера

37 участников (включая 10 ре-энтри) хайроллера за £2,000 на фестивале покера в Лондоне от 888poker – это очень хороший результат.

Тем более, что сразу две суперзвезды – Мурман и Эсфандиари – сумели пробиться за финальный стол, создав за ним непередаваемую атмосферу.

Правда, американец первым выбыл из борьбы на стадии 6-макс, в то время как Мурман стал чиплидером финального стола.

Однако и британцу фортуна таки изменила, отправив его лишь на 4-е место.

888poker Festival High-Roller:

1

Эрик ле Гоф

Франция

£30,000

2

Том Миддлтон

Великобритания

£22,530

3

Люк Хэйвард

Великобритания

£13,100

4

Крис Мурман

Великобритания

£12,612

5

Роберт Хейдорн

Германия

£9,429

6

Антонио Эсфандиари

США

£5,100

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