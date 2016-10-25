Вкратце подведем первые итоги: Ка Хим Ли выиграл Главное событие, Эрик ле Гоф стал лучшим в турнире хайроллеров, а многие звезды фестиваля, включая Антонио Эсфандиари, Криса Мурмана и Сэма Графтона, отметились за финальными столами.

«Сделаем это круче» - таков был девиз фестиваля покера от 888poker, и им удалось собрать призовой фонд в «мейне» в размере £228,096, что, несомненно, является крупным успехом.

И даже когда Главное событие подошло к концу, за десятком столов для кэш-игры продолжалось сражение, и это было круто!

Кавалькада звезд

Напомним, что гарантированный призовой фонд в «мейне» был 200 тысяч фунтов стерлингов, который был превышен довольно быстро во второй стартовый день.

Среди послов покера от 888poker за столами сразу были замечены и Мурман, и София Левгрен, и Доминик Нитше с Карой Скотт.

Кара Скотт.

Впрочем, список звезд турнира получился довольно длинным. Отметим здесь Эсфандиари с Графтоном опять, а также Майкла Мизраки, Мелани Вайзнер, Том Миддлтон, Стив Уоттс, Лео Маклин, Крис Браммер, а также экс-чемпион мира швед Мартин Якобсон.

В итоге, были зарегистрированы 288 входов в «мейн», включая 172 из них в День 1В.

Кстати, первым среди звезд ре-энтри пошел делать Мурман, которому на флопе открылся «бродвей» с К-Q, но у оппонента уже был сет валетов, доехавший до фулл-хауса.

Впрочем, вторая попытка не стала намного удачней, и перейти в День 2 у британца не получилось.

Скотт и Графтон «зажгли»

А кто же перешел в День 2 с самым большим стеком? Конечно, это была Кара Скотт, совсем недавно ставшая послом покера от «восьмерок».

Недалеко от нее расположились Мизраки, Натали Хоф, Левгрен и Нитше.

Однако к концу второго дня из про игроков от 888poker в строю оставалось только Скотт.

Сэм Графтон.

Впрочем, также большой стек был и Сэма «@squidPoker» Графтона, который не только классно вел трансляции с Global Poker League, но и недавно сделал дипран на ЕРТ в Барселоне.

Интересно, что сейчас британец Графтон проживает в Варшаве (Польша).

К сожалению, третий день для Кары Скотт сразу не задался, и она вылетела в итоге на 13-м месте.

Зато отлично себя чувствовал за финальным столом Графтон, игравший как большой босс. Но и ему не повезло – весь стек ушел в трех раздачах подряд.

В итоге, чемпионом стал Ка Хим Ли, выигравший хедз-ап у Шаха Раза. Интересно, что перед хедз-апом они поделили призовые (£45к и £40к), оставив на первое место лишь £300, что крайне мало (0,35%) и необычно для таких ивентов.

888poker Festival Main Event:



1 Ка Хим Ли £50,000/£45,300* 2 Шах Раза £35,300/£40,000* 3 Филипп Соуки £22,740 4 Сэм Графтон £16,830 5 Кристиан Миху £12,640 6 Чарльз Чаттна £10,100 7 Михаил Покрепа £8,410 8 Хосе Лопес £6,720 9 Энцо дель Пьеро £5,040

Эсфандиари и Мурман дошли до «финалки» хайроллера

37 участников (включая 10 ре-энтри) хайроллера за £2,000 на фестивале покера в Лондоне от 888poker – это очень хороший результат.

Тем более, что сразу две суперзвезды – Мурман и Эсфандиари – сумели пробиться за финальный стол, создав за ним непередаваемую атмосферу.

Правда, американец первым выбыл из борьбы на стадии 6-макс, в то время как Мурман стал чиплидером финального стола.

Однако и британцу фортуна таки изменила, отправив его лишь на 4-е место.

888poker Festival High-Roller:

