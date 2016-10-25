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Первый в истории фестиваль покера от 888poker в лондонском казино Aspers подошел к концу.
Вкратце подведем первые итоги: Ка Хим Ли выиграл Главное событие, Эрик ле Гоф стал лучшим в турнире хайроллеров, а многие звезды фестиваля, включая Антонио Эсфандиари, Криса Мурмана и Сэма Графтона, отметились за финальными столами.
«Сделаем это круче» - таков был девиз фестиваля покера от 888poker, и им удалось собрать призовой фонд в «мейне» в размере £228,096, что, несомненно, является крупным успехом.
И даже когда Главное событие подошло к концу, за десятком столов для кэш-игры продолжалось сражение, и это было круто!
Напомним, что гарантированный призовой фонд в «мейне» был 200 тысяч фунтов стерлингов, который был превышен довольно быстро во второй стартовый день.
Среди послов покера от 888poker за столами сразу были замечены и Мурман, и София Левгрен, и Доминик Нитше с Карой Скотт.
Впрочем, список звезд турнира получился довольно длинным. Отметим здесь Эсфандиари с Графтоном опять, а также Майкла Мизраки, Мелани Вайзнер, Том Миддлтон, Стив Уоттс, Лео Маклин, Крис Браммер, а также экс-чемпион мира швед Мартин Якобсон.
В итоге, были зарегистрированы 288 входов в «мейн», включая 172 из них в День 1В.
Кстати, первым среди звезд ре-энтри пошел делать Мурман, которому на флопе открылся «бродвей» с К-Q, но у оппонента уже был сет валетов, доехавший до фулл-хауса.
Впрочем, вторая попытка не стала намного удачней, и перейти в День 2 у британца не получилось.
А кто же перешел в День 2 с самым большим стеком? Конечно, это была Кара Скотт, совсем недавно ставшая послом покера от «восьмерок».
Недалеко от нее расположились Мизраки, Натали Хоф, Левгрен и Нитше.
Однако к концу второго дня из про игроков от 888poker в строю оставалось только Скотт.
Впрочем, также большой стек был и Сэма «@squidPoker» Графтона, который не только классно вел трансляции с Global Poker League, но и недавно сделал дипран на ЕРТ в Барселоне.
Интересно, что сейчас британец Графтон проживает в Варшаве (Польша).
К сожалению, третий день для Кары Скотт сразу не задался, и она вылетела в итоге на 13-м месте.
Зато отлично себя чувствовал за финальным столом Графтон, игравший как большой босс. Но и ему не повезло – весь стек ушел в трех раздачах подряд.
В итоге, чемпионом стал Ка Хим Ли, выигравший хедз-ап у Шаха Раза. Интересно, что перед хедз-апом они поделили призовые (£45к и £40к), оставив на первое место лишь £300, что крайне мало (0,35%) и необычно для таких ивентов.
|
1
|
Ка Хим Ли
|
£50,000/£45,300*
|
2
|
Шах Раза
|
£35,300/£40,000*
|
3
|
Филипп Соуки
|
£22,740
|
4
|
Сэм Графтон
|
£16,830
|
5
|
Кристиан Миху
|
£12,640
|
6
|
Чарльз Чаттна
|
£10,100
|
7
|
Михаил Покрепа
|
£8,410
|
8
|
Хосе Лопес
|
£6,720
|
9
|
Энцо дель Пьеро
|
£5,040
37 участников (включая 10 ре-энтри) хайроллера за £2,000 на фестивале покера в Лондоне от 888poker – это очень хороший результат.
Тем более, что сразу две суперзвезды – Мурман и Эсфандиари – сумели пробиться за финальный стол, создав за ним непередаваемую атмосферу.
Правда, американец первым выбыл из борьбы на стадии 6-макс, в то время как Мурман стал чиплидером финального стола.
Однако и британцу фортуна таки изменила, отправив его лишь на 4-е место.
|
1
|
Эрик ле Гоф
|
Франция
|
£30,000
|
2
|
Том Миддлтон
|
Великобритания
|
£22,530
|
3
|
Люк Хэйвард
|
Великобритания
|
£13,100
|
4
|
Крис Мурман
|
Великобритания
|
£12,612
|
5
|
Роберт Хейдорн
|
Германия
|
£9,429
|
6
|
Антонио Эсфандиари
|
США
|
£5,100
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