Уроженец Западной Вирджинии – Джейсон Кун – в последнее время на гребне покерного успеха.

За последние 6 месяцев он выиграл 2,5+ миллиона долларов и минувшей ночью добавил к ним весьма весомую победу в первом $100k Super High Roller на PokerStars Championship Bahamas.

Итак, это был первый турнир под новой вывеской на Багамах, вместо привычного знака – РСА (PokerStars Caribbean Adventure), но едва ли это расстроила Куна, который за победу получил 1,6 миллиона долларов, не считая исторического титула.

«Пожалуй, это мое лучшее достижение в покерной карьере», - сказал Джейсон после турнира, - «Я выигрывал турниры по $25к и $50k, но никогда не был близко к успеху на «стотысячниках», и вот сразу победа!»

Впрочем, для его соперника по хедз-апу – Чарли Каррела – это было тоже историческое достижение, тем более что на старт вышла, практически, вся элита покера высоких лимитов в количестве 41 игрока.

Второй хедз-ап за месяц

В то время, как Кун показывал невероятные результаты в Лас-Вегасе и Флориде, Чарли Каррел успешно играл на европейском континенте.

Каррел знает толк в покере.

Обладатель награды «Восходящая звезда покера» от PokerListings за 2015 год показал ряд впечатляющих достижений на этапах серии ЕРТ в Дублине, Монако, на Мальте и в Праге, где дошел до второго места в супер-хайроллера с бай-ином в $50к.

В общем, оба игрока были более чем уверенны в своих силах, так что вопрос дележки полмиллиона долларов в хедз-апе данного турнира не стоял.

В конце концов, за второе место Каррел получил 1,1 миллиона долларов, что весьма солидно, а компанию игрокам за финальным столом составляли такие профессионалы покера, как Дэн Колман (занявший третье место), канадец Даниеэль Дворесс, и другие не менее титулованные американцы – Байрон Каверман, Коннор Дринэн и Брин Кенни, выигравший подобный супер-хайроллер на Багамах год назад.

Из наших игроков, которых на этой серии много не ожидается, что и логично, в турнире сыграл лишь Владимир Трояновский, который перешел в День 2, но вылетел в одной из следующих раздач, не добравшись до ИТМ.

PokerStars Championship Bahamas $100K Super High Roller

Дата:6-8 января 2017

Бай-ин: $98,000 + $2,000

Игроков: 41

Ре-энтри: 13

Призовой фонд: $5,239,080