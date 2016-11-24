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Нил Фаррелл выиграл partypoker WPT Caribbean ($335,000)

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Лучший Нил Фаррелл из Шотландии, в покере.
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Похоже, что лидерству Дэвида Вамплю – больше всех призовых среди всех игроков из Шотландии – приходит конец.

И виной этому Нил Фаррелл – рыжеволосый шотландец, который покорил еще одну вершину покерного мира.

На этот раз ему покорился весьма замечательный ивент - partypoker WPT Caribbean в уругвайском Пунта-Кана.

Интересно, что хедз-ап продлился всего одну раздачу, хотя и до ее начала преимущество шотландца над Троем Куиневиллем было подавляющим – 8,1 млн фишек против 1,5.

В итоге, Фаррелл добавил к сумме своих призовых за карьеру еще $335,000.

Теперь он не только почти «пробил» сумму в 3 миллиона, но и лишь на 900 тысяч долларов отстает от Вамплю в этом рейтинге.

При этом Фаррелл стал первым шотландцем выигравшим, как этап серии ЕРТ, так и WPT. И, судя по последним изменениям в Live-турнирах, останется таким единственным в истории.

Еще один претендент на Главный титул

Напомним, что год назад первенствовал на ЕРТ Мальта, и теперь у него будет шанс стать двукратным чемпионом Европейского покерного тура в декабре в Праге.

niallfarrell
Первый ЕРТ-титул...

Впрочем, это будет последний шанс для почти сотни игроков, которые побеждали на ЕРТ за последние 13 лет. И только британка Виктория Корэн смогла сделать это дважды.

Но сейчас Фаррелл наслаждается титулом и победой, а также уже знает – ибо получил автоматический билет участника – о своем участии предстоящей весной в WPT Championship.

В этом турнире имею право играть только победители этапов WPT, а стоимость бай-ина составляет $15,000.

Подробнее о перипетиях сражения за финальным столом в Пунта-Кана можно узнать из WPT трансляции, или посмотреть в записи стрим здесь.

partypoker WPT Caribbean выплаты финального стола:

1 место: Нил Фаррелл – $335,000
2 место: Трой Куиневилль – $220,000
3 место: Энтони Аугустино – $140,000
4 место: Колин Моффатт – $105,392
5 место: Яннис Липерис – $80,000
6 место: Стивен Вудхед – $66,000

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