RussiaPokerNews.com - это русскоязычный вариант самого известного в мире портала об онлайн покере - PokerListings.com. Каждый день мы работаем для вас, чтобы этот интернет-ресурс был бы не только азбукой игры в покер, но и вашим полноценным партнером в мире самой распространненой карточной игры, которая уже давно относится к профессиональному спорту. Причем достичь вершин в игре может каждый - здесь нет никаких ограничений, нужны лишь банальные терпение и труд, а остальное прийдет с опытом.
Нил Фаррелл выиграл partypoker WPT Caribbean ($335,000)
Похоже, что лидерству Дэвида Вамплю – больше всех призовых среди всех игроков из Шотландии – приходит конец.
И виной этому Нил Фаррелл – рыжеволосый шотландец, который покорил еще одну вершину покерного мира.
На этот раз ему покорился весьма замечательный ивент - partypoker WPT Caribbean в уругвайском Пунта-Кана.
Интересно, что хедз-ап продлился всего одну раздачу, хотя и до ее начала преимущество шотландца над Троем Куиневиллем было подавляющим – 8,1 млн фишек против 1,5.
В итоге, Фаррелл добавил к сумме своих призовых за карьеру еще $335,000.
Теперь он не только почти «пробил» сумму в 3 миллиона, но и лишь на 900 тысяч долларов отстает от Вамплю в этом рейтинге.
При этом Фаррелл стал первым шотландцем выигравшим, как этап серии ЕРТ, так и WPT. И, судя по последним изменениям в Live-турнирах, останется таким единственным в истории.
Thanks for the love folks ❤️— Niall Farrell (@Firaldo87poker) November 24, 2016
THE TWO TOUR CHAMP DOES WHATEVER THE FUCK HE WANTS
Еще один претендент на Главный титул
Напомним, что год назад первенствовал на ЕРТ Мальта, и теперь у него будет шанс стать двукратным чемпионом Европейского покерного тура в декабре в Праге.
Впрочем, это будет последний шанс для почти сотни игроков, которые побеждали на ЕРТ за последние 13 лет. И только британка Виктория Корэн смогла сделать это дважды.
Но сейчас Фаррелл наслаждается титулом и победой, а также уже знает – ибо получил автоматический билет участника – о своем участии предстоящей весной в WPT Championship.
В этом турнире имею право играть только победители этапов WPT, а стоимость бай-ина составляет $15,000.
Подробнее о перипетиях сражения за финальным столом в Пунта-Кана можно узнать из WPT трансляции, или посмотреть в записи стрим здесь.
partypoker WPT Caribbean выплаты финального стола:
1 место: Нил Фаррелл – $335,000
2 место: Трой Куиневилль – $220,000
3 место: Энтони Аугустино – $140,000
4 место: Колин Моффатт – $105,392
5 место: Яннис Липерис – $80,000
6 место: Стивен Вудхед – $66,000
Тебе также может понравиться
Лучшие покерные сайты - Наш выбор
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
|$888
|Обзор
|2
|William Hill Poker
|$2,000
|Обзор
|3
|PokerStars
|$600
|Обзор
|4
|Party Poker
|$500
|Обзор
Новые видео »
Лента твитов POKERLISTINGS.RU
Свежее из блогов »
-
Видео недели: Долгий, долгий путь к натсуДэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он...11 Октябрь 2016
-
Покер видео недели: 200,000 евро на пятерых в одной раздаче!Если вы много времени проводите в казино или покер румах, то, скорее всего, встречали немало...5 Октябрь 2016
- Смотреть все блоги »
Пожалуйста, заполните правильно все поля!
Ошибка при сохранении комментария!
Должно пройти не менее 3 минут для публикации следующего комментария.
Нет комментариев