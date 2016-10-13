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За последние годы в онлайн покере самым крупным новшеством стал Twitch.tv, стримы в котором вывели популярность покера на новый уровень.
Некогда Twitch был просто приложением для онлайн геймеров, но с помощью покерных трансляций он превратился в ультра-популярный видео-канал, который за последние 10 месяцев удвоил свою посещаемость.
Конечно, пионером стримов стал Джейсон Сомервилль и его RunItUp.
Однако сегодня в прямой трансляции можно увидеть игру и Дэниела Негреану, а также ElkY, Джейми Стейплса, Сэма Графтона или даже все матчи Global Poker League.
Словом, дюжины звезд покера сделали игру куда-ближе для свои поклонников и фанатов покера вообще.
Да, и все это – бесплатно!
Видимо, чтобы не выпасть из этого модного тренда в PartyPoker решили создать свой Twitch-канал, который стартовал минувшим вечером.
Открывателем канала пришлось стать послу Party Poker Патрику Леонарду, известному в онлайн под никами "plenopads/tiote22".
За свою карьеру в онлайн покере Патрик выиграл более 2,7 миллиона долларов.
Под вывеской – «Посмотри, как играет один из лучших игроков мира в онлайне» - Леонард больше трех часов стримил себя во время игры на PartyPoker.
Сыграв множество раздач в разных видах покера, равно как и на лимитах средних и высоких уровней, Леонард убедил «свидетелей» в том, что он классно и просто играет в покер, и эту науку освоить можно, если поработать основательно над собой.
Теперь он будет регулярно делать стримы, как и его коллеги по цеху PartyPoker – новые и не очень послы покера в лице Джеки Глейзер, Натальи Бревильери и Беаты Ямбрик.
Точное расписание трансляций можно найти ниже:
А ниже можно посмотреть повтор первого стрима с Патриком Леонардом на partypoker.tv.
|Рейтинги покер сайтов
|Бонус
|1
|888poker
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|2
|William Hill Poker
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|3
|PokerStars
|$600
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|4
|Party Poker
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|Обзор
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