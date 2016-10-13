Некогда Twitch был просто приложением для онлайн геймеров, но с помощью покерных трансляций он превратился в ультра-популярный видео-канал, который за последние 10 месяцев удвоил свою посещаемость.

Конечно, пионером стримов стал Джейсон Сомервилль и его RunItUp.

Однако сегодня в прямой трансляции можно увидеть игру и Дэниела Негреану, а также ElkY, Джейми Стейплса, Сэма Графтона или даже все матчи Global Poker League.

Словом, дюжины звезд покера сделали игру куда-ближе для свои поклонников и фанатов покера вообще.

Да, и все это – бесплатно!

Видимо, чтобы не выпасть из этого модного тренда в PartyPoker решили создать свой Twitch-канал, который стартовал минувшим вечером.

Леонард вышел первым

Открывателем канала пришлось стать послу Party Poker Патрику Леонарду, известному в онлайн под никами "plenopads/tiote22".

За свою карьеру в онлайн покере Патрик выиграл более 2,7 миллиона долларов.

Наталья Бревильери.

Под вывеской – «Посмотри, как играет один из лучших игроков мира в онлайне» - Леонард больше трех часов стримил себя во время игры на PartyPoker.

Сыграв множество раздач в разных видах покера, равно как и на лимитах средних и высоких уровней, Леонард убедил «свидетелей» в том, что он классно и просто играет в покер, и эту науку освоить можно, если поработать основательно над собой.

Теперь он будет регулярно делать стримы, как и его коллеги по цеху PartyPoker – новые и не очень послы покера в лице Джеки Глейзер, Натальи Бревильери и Беаты Ямбрик.

Точное расписание трансляций можно найти ниже:

По четвергам с Адамом " IT 5 PAYDAY " Нилом – «лайв» с 7 вечера, плюс турниры Thursday Bounty, Uppercut и Contender

– «лайв» с 7 вечера, плюс турниры Thursday Bounty, Uppercut и Contender Воскресный Live с Беатой “ Wildhungarian ” Ямбрик , играющей в формате SNG HERO

, играющей в формате SNG HERO Twitch во вторник - Адам " IT 5 PAYDAY " Нил «в действии»

«в действии» Сессия в четверг 20 октября - Познакомтесь с послом partypoker Натальей “N4talB” Бревильери

А ниже можно посмотреть повтор первого стрима с Патриком Леонардом на partypoker.tv.