«Миллионы» от PartyPoker снова с нами!

И это будет реальностью для победителя «Миллионов от PartyPoker», которые возвращаются к нам, и это здорово!

Впервые эта серия появилась на PartyPoker еще в 2001 году, и тогда это было что-то новое и, казалось, что нереальное.

И вот в текущем октябре «они» возвращаются.

Общий гарантированный призовой фонд составит 5,000,000 фунтов стерлингов, а победителю в следующем апреле достанется ровно 1 миллион.

Таким образом, при бай-ине в 550 фунтов можно будет выиграть призовые деньги, которые способны изменить жизнь в прямом смысле.

Турнир без границ

Итак, PartyPoker Millions – это турнир, параллельно идущий, как в онлайн-, так и в live-покере с универсальным бай-ином в £500+50.

День 1 в онлайне стартует на PartyPoker 4 октября 2016 года. Взамен бай-ина в 550 фунтов вы получите стек размером в 100,000 фишек.

«Dusk Till Dawn».

Параллельно в знаменитом покерном клубе «Dusk Till Dawn», которые находится в Ноттингеме (Англия), а также в ряде других британских (а также за пределами Европы) клубов стартует День 1 «вживую».

Когда все «Дни 1» будут отыграны, придет время для Дней 2а, 2в и 2с, которые также пройдут в одно время в онлайне и в клубе «Dusk Till Dawn».

Игроки смогут выбрать любой свой стек из успешных «Дней 1» либо купит бай-ин в День 2 напрямую, но стоить это будет уже £5,300.

Если любой из этих бай-инов для вашего банкролла является слишком большим, то на PartyPoker уже проходят сателлиты к Дню 1, причем стартовый бай-ин составляет всего 1 цент.

£550 бонус для 100 первых игроков

Рестарт «миллионов» стал хорошим событием для PartyPoker, и ради этого в покер руме для игроков приготовили дополнительные призы: первые 100 игроков, которые попадут в День 2, получат сражу же бонус в 550 фунтов стерлингов, и их можно потратить на отдых или транспортные расходы.

Кстати, а те игроки, которые смогут сыграть на Caribbean Poker Party в Пунта-Кана в ноябре, получат возможность также вступить в борьбу за «Миллионы», причем там пройдет, как День 1, так и День 2.

А все те, кто сумеют пробиться в День 3 заработают рейком порядка 1,500 долларов кэш-бонус.

Чтобы сыграть в нем необходимо иметь аккаунт, который можно сделать через страничку обзора покер рума PartyPoker для получения нашего экслюзивного бонуса в $500 на первый депозит.