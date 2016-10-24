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Party Poker ставит новый рекорд Европы по призовому фонду

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Предстоящее событие «partypoker Millions» становится все больше и больше.

В руководстве покер рума Party Poker пошли еще дальше, добавив 1 миллион фунтов стерлингов к уже гарантированным 5 миллионам призового фонда турнира, который теперь имеет крупнейшую в истории европейского покера «гарантию» на один турнир.

Также стало известно, что ведущим турнира, который в итоге должен состояться в апреле 2017 года, станет Майк Секстон, являющийся самым старым (во всех смыслах слова) послом покер рума Party Poker.

Наконец, победитель «partypoker Millions» точно отправится домой с суммой в 1 миллион английских фунтов стерлингов, а может даже и больше.

Инновации и огромный призовой фонд

Напомним, что покерный турнир «partypoker Millions» работает несколько иначе, чем большинство других живых турниров.

Множественные «Дни 1» пройдут как в онлайне, так и в некоторых покерных клубах по всей Великобритании.

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Майк Секстон.

Бай-ин в День 1 составляет £550, но сразу же можно купить «вход» и в День 2 за £5,300.

«Любой игрок может через Party Poker принять участие в дележке этого 6-миллионного «пирога», ведь онлайн сателлиты начинаются с 1 цента», - поясняет глава покер рума Том Уотерс.

«В онлайне Дни 1 проходят каждый четверг, и первая сотня игроков каждого из них получает место Дне 2, а также обратно свой бай-ин в честь признательности со стороны Party Poker», - добавляет он.

Итак, в онлайне уже можно вовсю сражаться за прохождение в День 2 и далее, но также такая оцпия будет доступна и во время фестиваля покера на Карибах от Party Poker, который пройдет с 23 по 26 ноября 2016 года.

Кульминация же всего турнира придется на 20-23 апреля 2017 года, когда в покер руме Dusk Till Dawn, что находится в славном британском городе Ноттингем, и пройдут Дни 3-6.

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