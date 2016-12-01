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Конец эпохи: ЕРТ уйдет в историю в Праге

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За 13 сезонов Европейский покерный тур побывал во многих странах, но всему приходит конец.

Изумительно красивая Прага была в календаре ЕРТ едва ли не больше всех, впереди лишь Барселона, и на то есть свои причины.

Город берет свое не только удивительными, как с картинки сошедшими пейзажами, но и тем, что в Главное событие ЕРТ в столице Праги регулярно было более 1000 человек, а это много.

Только в Барселоне их было больше.

Так что Прага – это ЕРТ, и наоборот, образно говоря.

Энсан удивил покерный мир

И снова ареной для турнира будет огромный отель Hilton, что стоит прямо над рекой Влтава недалеко от ворот в чудесный Старый Город.

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"Энтузиаст" Энсан.

В прошлом чемпионами ЕРТ Прага становились различные и неповторимые покерные игроки, как Арно Маттерн (2007), Сальваторе Бонавена (2008), Роберто Романелло (2010), Мартин Фингер (2011), Рамзи Желасси (2012) и, наиболее удивительный – Хоссейн Энсан (2015).

Этот немецкий игрок уже успел удивить покерное сообщество в 2014 году на ЕРТ Барселона, когда он – покерный любитель, изредка игравший в турнирах вообще – выиграл чемпионат «сеньоров», а вслед за этим дошел до 3-го места в «мейне».

В феврале 2015-го года Энсан побывал за финальным столом Главного событие на Eureka-тур в Розвадове, а спустя месяц ухитрился выиграть два сайд-ивента на ЕРТ Мальта.

Прежде чем отправится в декабре прошлого года в Прагу, Хоссейн успел выиграть небольшой турнир в голландском Роттердаме.

Триумф в столице Чехии стал для Энсана, похоже, венцом карьеры, ибо затем он исчез с покерных радаров. Однако, выиграть ЕРТ Прага – это не менее ценно, чем браслет WSOP, так что ему есть чем гордиться.

Кто выиграет на этот раз в Праге? Неизвестно, но этот игрок точно войдет в историю покера.

Кстати, сателлиты на PokerStars еще доступны, и будут проходить до 4 декабря, включительно.

Основные турниры ЕРТ Прага:

  • €10,300 High Roller – 8-10 декабря
  • €330 PokerStars Cup – 8-12 декабря
  • €50,000 Super High Roller – 11-13 декабря
  • €5,300 EPT Main Event – 13-19 декабря
  • €25,500 Single Day High Roller – 14 декабря
  • €10,300 High Roller – 17-19 декабря

5 причин ехать в Прагу

На текущий момент в расписании будущих «Чемпионатов» от PokerStars, равно как и «Фестивалей», Прага не значится, но это, скорее всего, временно.

Наверняка, она вернется в расписание второй половины сезона 2017 года, но будем исходить из того, что это последний покерный фестиваль в столице Чехии.

Так почему же нельзя его пропустить? Почему он так хорош?

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Прага красивая...

1) Расположение – центр Европы, доступность близка к максимально возможной.

2) Это один из самых интересных исторических городов не только в Европе, но в мире.

3) Идеальная логистика для игроков – арена в центре города внутри шикарного отеля.

4) Отличная еда и выпивка, архитектура, культура, ночная жизнь, история. Словом, все есть. И ПИВО!

5) Здесь есть все, что и в других городах Европы, но на треть дешевле.

В общем, оставайтесь с нами и узнаете все самые последние новости из Праги, с места последних покерных битв в истории Европейского покерного тура.

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