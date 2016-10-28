И, в общем, то, остается. Ибо сегодня он играет в Дне 5 Главного события ЕРТ Мальта, и имеет шанс выиграть еще больше денег.

На текущий момент в строю осталось лишь 14 человек, и у Картариуса стек немного меньше среднего в 879,000 фишек. Словом, шанс есть, если он займет место выше 6-го.

RussiaPokerNews: После успеха на «Битве за Мальту» ты пропал с наших радаров на три года. Вернулся в Германию?

Луис Картариус: Не знаю, откуда взялись такие слухи, но я все это время жил здесь на Мальте. Я и Германию то лишь раз съездил по делам.

RPN: Насколько та победа изменила твою жизнь, как игрока в покер?

До сегодняшнего дня – это главный успех в моей карьере, хотя я стараюсь играть по 3-4 серьезных турнира в офлайне в год.

И, конечно, победа на «Битве за Мальту» позволила мне в первую очередь перейти на более дорогие игры в онлайн покере.

RPN: Ты купил напрямую бай-ин в «мейн» ЕРТ или отобрался через сателлиты?

ЛК: Купил. Однако, количество игроков и суммы призовых в этом году очень низкие. 350 тысяч евро за победу на ЕРТ – это очень мало.

ЕРТ или "Битва"?

Наверное, сработал слух, что в прошлом году на Мальте были очень сильные составы и тяжело играть. В это году поля значительно «вкуснее».

RPN: А если сравнить ЕРТ с «Битвой за Мальту»?

ЛК: Я считаю, что разница между турнирами значительно меньше, чем уровень бай-инов. Конечно, это мое мнение и, возможно, много зависит от везения при рассадке за столами.

RPN: Как ты объяснишь ситуацию с трендами? ЕРТ третий год идет вниз, в то время как «Битва за Мальту» каждый год становится все больше.

ЛК: Очевидно, что PokerStars испытывают проблемы с количеством игроков тут, ведь бай-ин в 5,000 евро все же весьма серьезные деньги.

С другой стороны, такие турниры, как «Битва за Мальту», показывают, что можно достичь высоких результатов и с низкими бай-инами. К тому же, они больше подходят для игроков-любителей, отсюда и рост популярности.

RPN: Может быть Мальта просто не столь привлекательна для дорогих покерных турниров?

Как это было.

ЛК: Не думаю. Сейчас так вообще это лучшее место в Европе. Где еще можно найти столь изумительную погоду?

RPN: Собираешься ли ты играть на «Битве за Мальту» в этом году?

ЛК: Конечно. Собираюсь и буду делать максимум возможного, но в турнирах со столь большими полями может всякое случиться.

RPN: Судя по твоим результатам, сейчас на Мальте у тебя буду высокие шансы.

ЛК: Со стороны это может выглядеть так, но мы все знаем, что такое покер. Все может измениться в любой момент.

RPN: Что ты скажешь новичкам «Битвы за Мальту»? Как играть лучше?

ЛК: Играйте стандартно, скорее больше тайтово. Помните, что ваша главная задача – это пройти как можно дальше в турнире.

RPN: А не ты ли чуть не уснул за столом «Битвы» в День 2, хотя потом выиграл турнир?

ЛК: Да, именно я. Может быть мне не стоит предлагать стратегию для новичков (смеется).