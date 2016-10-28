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Картариус: «В этом году нет места лучше для покера, чем Мальта»
Три года назад юный немецкий покерный про Луис Картариус выиграл вторую «Битву за Мальту», что стало его наивысшим результатом на тот момент.
И, в общем, то, остается. Ибо сегодня он играет в Дне 5 Главного события ЕРТ Мальта, и имеет шанс выиграть еще больше денег.
На текущий момент в строю осталось лишь 14 человек, и у Картариуса стек немного меньше среднего в 879,000 фишек. Словом, шанс есть, если он займет место выше 6-го.
RussiaPokerNews: После успеха на «Битве за Мальту» ты пропал с наших радаров на три года. Вернулся в Германию?
Луис Картариус: Не знаю, откуда взялись такие слухи, но я все это время жил здесь на Мальте. Я и Германию то лишь раз съездил по делам.
RPN: Насколько та победа изменила твою жизнь, как игрока в покер?
До сегодняшнего дня – это главный успех в моей карьере, хотя я стараюсь играть по 3-4 серьезных турнира в офлайне в год.
И, конечно, победа на «Битве за Мальту» позволила мне в первую очередь перейти на более дорогие игры в онлайн покере.
RPN: Ты купил напрямую бай-ин в «мейн» ЕРТ или отобрался через сателлиты?
ЛК: Купил. Однако, количество игроков и суммы призовых в этом году очень низкие. 350 тысяч евро за победу на ЕРТ – это очень мало.
Наверное, сработал слух, что в прошлом году на Мальте были очень сильные составы и тяжело играть. В это году поля значительно «вкуснее».
RPN: А если сравнить ЕРТ с «Битвой за Мальту»?
ЛК: Я считаю, что разница между турнирами значительно меньше, чем уровень бай-инов. Конечно, это мое мнение и, возможно, много зависит от везения при рассадке за столами.
RPN: Как ты объяснишь ситуацию с трендами? ЕРТ третий год идет вниз, в то время как «Битва за Мальту» каждый год становится все больше.
ЛК: Очевидно, что PokerStars испытывают проблемы с количеством игроков тут, ведь бай-ин в 5,000 евро все же весьма серьезные деньги.
С другой стороны, такие турниры, как «Битва за Мальту», показывают, что можно достичь высоких результатов и с низкими бай-инами. К тому же, они больше подходят для игроков-любителей, отсюда и рост популярности.
RPN: Может быть Мальта просто не столь привлекательна для дорогих покерных турниров?
ЛК: Не думаю. Сейчас так вообще это лучшее место в Европе. Где еще можно найти столь изумительную погоду?
RPN: Собираешься ли ты играть на «Битве за Мальту» в этом году?
ЛК: Конечно. Собираюсь и буду делать максимум возможного, но в турнирах со столь большими полями может всякое случиться.
RPN: Судя по твоим результатам, сейчас на Мальте у тебя буду высокие шансы.
ЛК: Со стороны это может выглядеть так, но мы все знаем, что такое покер. Все может измениться в любой момент.
RPN: Что ты скажешь новичкам «Битвы за Мальту»? Как играть лучше?
ЛК: Играйте стандартно, скорее больше тайтово. Помните, что ваша главная задача – это пройти как можно дальше в турнире.
RPN: А не ты ли чуть не уснул за столом «Битвы» в День 2, хотя потом выиграл турнир?
ЛК: Да, именно я. Может быть мне не стоит предлагать стратегию для новичков (смеется).
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