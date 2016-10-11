Дэн «KingDan» Смит, наверное, один из лучших турнирных игроков в мире. Такие игроки как он всегда имеют в запасе ряд «трюков».

Вот и на этом видео можно увидеть, как Дэн Смит сумел далеко пройти в «мейне» WSOP благодаря необычной раздаче.

Дело было в 2014 году. В Главном событии оставалось лишь 36 игроков, и у Смита был один из крупнейших стеков.

На другой стороне его стола сидел Аарон Кайзер с коротким стеком, так что пришедшие ему в раздаче тузы были очень кстати.

Если бы он удвоился в той раздаче, то сумел бы заработать, наверное, больше тех 230 тысяч долларов, которые были положены за 36-е место.

Кайзер сделал рейз, получив колл с баттона от Смита, что было идеальным сценарием для Аарона...

Катастрофа Кайзера в «мейне»

Едва ли мог быть более лучший флоп для Кайзера – он поймал топ-сет, да и на доске лежали разные карты, что не предпологало никаких дро-вариантов.

Аарон решил идти дальше, сделав контбет и ему снова повезло – ибо Смит заколлировал.

Валет на терне ничего не менял для Кайзера, натс был по-прежнему у него.

Скорее всего, он ожидал блефа от Смита, но тот решил тоже сыграть чек.

А затем пришел невероятный король на ривере, который уничтожил на корню все замыслы «коротыша».

Все было по плану

Если вы сожалеете о вылете Кайзера, и считаете, что Смит не имел права делать колл, не имея ничего на руках, то вы заблуждаетесь.

Самое главное здесь не карты на руках, а перспектива, что после терна для Смита может открыться что-то интересное.

Ведь у него было два бэкдор-дро на флеш и стрит, а также шанс показать, что у него есть туз. А это могло противника выбить из колеи со слабой рукой.

Конечно, лучше бы ему было получить пикового валета, тогда бы гатшотов стало куда больше, и при таком раскладе это был бы идеальный момент для полублефа.

Впрочем, он также не учел, что стек Кайзера был слишком мал, чтобы блефовать после терна. Так что, спасибо удаче, все же.