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Раздача недели: без контроля банка нет будущего в «мейне»
В больших турнирах многое может зависеть от удачи, несмотря на ваш высокий или низкий уровень игры.
На этой неделе рассмотрим пример, как хороший игрок проигрывает потому, что ему просто не повезло.
Впрочем, так ли это? Давайте разбираться.
От флопа до ривера
Итак, у нас День 5 в Главном событии WSOP-2016, а за избранным столом сидят, как про-игроки, так и любители.
Рассмотрим раздачу с позиции Митча Гаршофски, часто играющего на WSOP.
Блайнды -30k/60k/10k, так что в банке сразу 180,000 фишек, и Валентин Ворнику (стек 6,2 млн/103 ББ) со средней позиции делает рейз – 135,000.
Гаршофски (2 млн/33 ББ) на баттоне с картами
Недолго думая, он говорит «колл» и оба блайнда скидывают карты.
В банке 450к, на флопе
Ворнику делает чек, но Гаршовски ставит 200,000. Следует колл, а в банке уже 850,000.
Дилер кладет на стол терн
Снова от Ворнику следует чек-колл второго барреля оппонента в размере 325,000 фишек.
Теперь в банке 1,5 млн и время ривера
Ворнику ставит первым 660,000, получая колл от Гаршофски после долгих размышлений.
Далее он переворачивает свои и забирает банк в 2,82 миллиона фишек.
У Гаршофски остается лишь 600,000 и вскоре он вылетит на 82-м месте.
Смотрите, как это было (начало раздачи в районе 19:00)
Анализ
Можно ли винить в провале Митча только удачу? Или он также допустил ряд помарок в раздаче?
Для рейза со средней позиции у Ворника «средняя» рука. Легко попасть под доминацию, но лидерский стек позволяет «эксперименты».
И Гаршофски знал это, не желая раздувать банк на префлопе.
«Сухой» флоп
Оба соперника поймали на флопе по топ-паре, но, что важно, доска была «сухая», то есть никаких дро.
Как правило, кто впереди на сухом флопе, то и останется лидером на ривере. В то время, как на доске со множеством дро ситуация может измениться в любой момент.
Ворнику не спешит, ибо понимает, что у соперника рука, как минимум, должна быть не хуже его. Очевидно, он хочет дойти до шоудауна «задешево».
В свою очередь, после чего Ворнику Гаршофски решает, что его рука сильней, и пришло время строить большой банк.
Забытый чек на терне
Бланковый терн = чек от Ворнику. И тут же быстрая ставка от Митча, которому следовало все же воздержаться от нее.
И на то есть три причины.
1) Рука Гаршофски не так сильна, а слабая рука лучше для небольшого банка.
2) С какой рукой Ворнику мог сделать два колла? Явно не с королями, и не так много рук со слабыми тузами осталось.
3) Руки, с которыми фолдят на терне, могут привести к коллу небольшой ставки на ривере.
Фатальный ривер
Ривер принес карты мечты для Ворнику, а Гаршофски имел неплохие оддсы 3,3 к 1 после ставки оппонента.
Над ним не давлела угроза вылета из турнира, но все же он должен был сделать фолд.
Очевидно, что на блеф ставка Ворнику была непохожа, а рука Гаршофски на ривере потеряла свою изначальную силу.
Впрочем, ошибка Гаршофски на ривере была в том, что он не мог представить «отличного спрятанного монстра» противника. Однако его ошибка на терне более критична, чем колл здесь.
Так что потеря большей части стека не связана с удачей напрямую.
Вывод
Митч Гаршофски захотел слишком много со своей далеко не самой сильной рукой. Плюс ему еще и не повезло на ривере, так что расплата получилось болезненной.
Валентин Ворнику выиграл крупный банк не только из-за удачи, но и потому, что оппонент поддался искушению раздуть банк.
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