На этой неделе рассмотрим пример, как хороший игрок проигрывает потому, что ему просто не повезло.

Впрочем, так ли это? Давайте разбираться.

От флопа до ривера

Итак, у нас День 5 в Главном событии WSOP-2016, а за избранным столом сидят, как про-игроки, так и любители.

Рассмотрим раздачу с позиции Митча Гаршофски, часто играющего на WSOP.

Блайнды -30k/60k/10k, так что в банке сразу 180,000 фишек, и Валентин Ворнику (стек 6,2 млн/103 ББ) со средней позиции делает рейз – 135,000.

Гаршофски (2 млн/33 ББ) на баттоне с картами

Недолго думая, он говорит «колл» и оба блайнда скидывают карты.

В банке 450к, на флопе

Ворнику делает чек, но Гаршовски ставит 200,000. Следует колл, а в банке уже 850,000.

Дилер кладет на стол терн

Снова от Ворнику следует чек-колл второго барреля оппонента в размере 325,000 фишек.

Теперь в банке 1,5 млн и время ривера

Ворнику ставит первым 660,000, получая колл от Гаршофски после долгих размышлений.

Далее он переворачивает свои и забирает банк в 2,82 миллиона фишек.

У Гаршофски остается лишь 600,000 и вскоре он вылетит на 82-м месте.

Смотрите, как это было (начало раздачи в районе 19:00)

Анализ

Можно ли винить в провале Митча только удачу? Или он также допустил ряд помарок в раздаче?

Для рейза со средней позиции у Ворника «средняя» рука. Легко попасть под доминацию, но лидерский стек позволяет «эксперименты».

И Гаршофски знал это, не желая раздувать банк на префлопе.

«Сухой» флоп

Оба соперника поймали на флопе по топ-паре, но, что важно, доска была «сухая», то есть никаких дро.

Как правило, кто впереди на сухом флопе, то и останется лидером на ривере. В то время, как на доске со множеством дро ситуация может измениться в любой момент.

Ворнику не спешит, ибо понимает, что у соперника рука, как минимум, должна быть не хуже его. Очевидно, он хочет дойти до шоудауна «задешево».

В свою очередь, после чего Ворнику Гаршофски решает, что его рука сильней, и пришло время строить большой банк.

Забытый чек на терне

Бланковый терн = чек от Ворнику. И тут же быстрая ставка от Митча, которому следовало все же воздержаться от нее.

И на то есть три причины.

1) Рука Гаршофски не так сильна, а слабая рука лучше для небольшого банка.

2) С какой рукой Ворнику мог сделать два колла? Явно не с королями, и не так много рук со слабыми тузами осталось.

3) Руки, с которыми фолдят на терне, могут привести к коллу небольшой ставки на ривере.

Фатальный ривер

Ривер принес карты мечты для Ворнику, а Гаршофски имел неплохие оддсы 3,3 к 1 после ставки оппонента.

Ворнику использовал шанс.

Над ним не давлела угроза вылета из турнира, но все же он должен был сделать фолд.

Очевидно, что на блеф ставка Ворнику была непохожа, а рука Гаршофски на ривере потеряла свою изначальную силу.

Впрочем, ошибка Гаршофски на ривере была в том, что он не мог представить «отличного спрятанного монстра» противника. Однако его ошибка на терне более критична, чем колл здесь.

Так что потеря большей части стека не связана с удачей напрямую.

Вывод

Митч Гаршофски захотел слишком много со своей далеко не самой сильной рукой. Плюс ему еще и не повезло на ривере, так что расплата получилось болезненной.

Валентин Ворнику выиграл крупный банк не только из-за удачи, но и потому, что оппонент поддался искушению раздуть банк.