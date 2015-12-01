Что может сделать человек, который получил в наследство огромное состояние, которого хватит, чтобы скупить половину Лас-Вегаса?

Возможно, что вы слышали имя Говард Хьюз. Этот человек напрямую связан с Лас-Вегасом и запомнился в истории как человек, который хотел очистить этот город от гангстеров. Делал он это путем скупки всех казино и отелей, принадлежавших различным группировкам и мафиозным семьям.

Честно пока не изучив историю о нем, я представлял, что это человек будет по круче Шелдона Адельсона, но в итоге все очень грустно.

Кто даже не знаком с азартными играми и не знает про это ничего, то про этого человека снят фильм «Авиатор» с ДиКаприо в главной роли.

Теперь пойдем по порядку и узнаем, что же это за человек Говард Хьюз и что он из себя представляет.

Киноиндустрия

В 18 лет он стал миллионером, а точнее наследником огромного состояния. Достигнув совершеннолетия, он стал управлять всем имеющимся бизнесом самостоятельно. Когда есть огромное состояние, появляются и различные увлечения, в которых Говард себя не ущемлял.

Первой крупной покупкой стала компания RKO Studios. Основная масса фильмов, которые снимал Говард были не удачными и даже фильм «Ангелы ада» не принесли никакой прибыли, а лишь огромные счета.

Конструктор и Летчик испытатель

Пока снимался фильм «Ангелы ада» Говард увлекся самолетами и решил научиться летать. Основанная организация Hughes Aircraft Company занималась проектированием и сборкой самолетов, которые время от времени Говард сам лично испытывал.

Благодаря такому увлечению он поставил несколько мировых рекордов. Но нам важна другая сторона его жизни, то время когда он начал очищать Лас-Вегас от гангстеров.

Уход гангстеров

В 1967 году игровой бизнес перешел на новый уровень благодаря нашему герою, который начал скупку казино и отелей у местных бандитов. Такие действия означали лишь одно, что время гангстеров уходит и наступает время не отмывание денег, а их вложение в индустрию азартных игр.

Первым казино-отелем, которое Говард купил, стало Desert Inn, стоимость составила чуть больше $13 млн. Следующим оказалось казино Sands стоимостью почти $15 млн., спустя пару месяцев им было приобретено заведение Frontier.

На этом он не остановился Castaways, Silver Slipper также перешли в его владения за небольшие суммы за $3 млн. и $ 5,3 млн., следом было приобретено еще не достроившееся заведение Landmark стоимостью около $17 млн.

В его руки попало 4 лучших заведения Стрипа, всего их насчитывалось 15 в те года. Говоря статистическим языком, он завладел 20% гостиничных номеров, которые располагались на Стрипе.

По тем меркам это означало, что в скором времени он может стать монополистом, если не прекратить скупать казино. И благодаря Департаменту юстиции США он прекратил скупку казино и отелей как на Стрипе, так и в Лас-Вегасе в целом.

На удивление человек, который любил командовать и управлять людьми вел затворнический образ жизни. Скончался Говард в самолете по дороге в госпиталь.

Ходят слухи, что Говард неспроста скупал казино и отели в Лас-Вегасе, у него не было главной цели вывода из этого бизнеса гангстеров. Его идея заключалось в том, чтобы выкупить все и разрушить все заведения тем самым он бы обрек игорный бизнес на смерть, а на освободивших территориях, он возвел бы космодром.

Может поэтому рядом, и находиться секретная зона 51. Но этого не случилось, но его действия привели к определенным изменениям, без которых не было бы нынешнего Лас-Вегаса.