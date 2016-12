Регистрация в Главное событие уже открыта, а Мария Хо уже распевается для участия в караоке-вечеринке.

И снова ноябрь, и снова до старта нашего юбилейного турнира осталось менее 24 часов, и у нас все уже готово!

Так что самое время купить билет на самолет и срочно лететь на Мальту, пока наша финальная распродажа еще в действии.

Напомним, что прямо сейчас можно купить VIP-пакет участника «Битвы за Мальту» со скидкой в 200 евро!

Впрочем, если вы уже здесь, то можно и просто купить билет в Главное событие или в любой сайд-ивент в онлайн. Просто пройдите на страницу регистрации и платежей.

Если вы уже купили пакет/билет участника нашего турнира, то, кроме последнего взгляда на таблицу «пуш-фолдов», ваша следующая цель – регистрация.

Мы настоятельно рекомендуем по прибытии на Мальту сделать это в первую очередь.

Чем дольше вы будете это откладывать, тем больше времени потратите в очереди на регистрационной стойке.

Итак, регистрация открыта и доступна с 16:00 вторника по местному времени, а в среду время открытия – 12:00.

Не забудьте иметь при себе документ удостоверяющий вашу личность.

Кстати, live-сателлиты в Главное событие будут идти до вечера среды, время старта последнего – 19:00 по местному времени.

Как вы уже знаете, «Битва за Мальту» - это не просто еще один покерный турнир. Каждый вечер в расписании значатся вечеринки для игроков и гостей турнира, так что скучно не будет точно!

Отметим, что наша очаровательная ведущая турнира Мария Хо сыграет и специальную роль во время Караоке-вечеринки в клубе Marina.

Мария очень любит петь, и у вас будет отличный шанс не только послушать ее, но спеть вместе с ней, а то и вызвать ее на караоке-дуэль.

Still time to get to @PokerListings #BattleofMalta for all the festivities. €550 buy in, €500,000 Guarantee! Oh and did someone say karaoke? pic.twitter.com/LSIocUjCFw