В игорный и гостиничный бизнес Шелдон Адельсон попал не сразу, все началось с его компании «Comdex», которая была очень успешна.

Пожалуй, в двух словах расскажу о экспоцентре «Comdex», т.к. без этой компании Шелдон не попал бы в игорный бизнес. Все произошло банально, Comdex настолько разросся, что им потребовались собственные площади, до этого они их все время арендовали.

Площадь Шелдон искал такую, чтобы она располагалась рядом с большим отелем. Такая площадь нашлась, но было одно условие. Площадь продавалась вместе с отелем. Долго не заморачиваясь они купили и землю и отель, в котором было казино.

На тот момент на дворе уже был 1988 год, сам Шелдон не хотел вникать в управление отелем, ему на тот момент это было не интересно. Его товарищ порекомендовал управляющего, который в этом разбирался.

К сожалению ни первый, ни последующие управляющие не смогли должным образом управлять, таким заведением и Шелдон решил сам вникнуть, что и как происходит в управлении таким заведением. Как показывает история, вник он с головой и разобрался на все двести процентов. С тех самых пор Шелдон и находиться в игорном бизнесе.

Компания Comdex спустя некоторое время ему наскучила и ее продали за баснословные деньги для того времени почти $900 млн. Больше половины получил сам Адельсон. Скорее всего, на вырученные деньги они решили приобрести казино «The Sands Hotel & Casino», место которое часто посещал сам Фрэнк Синатра.

До сих пор ходят слухи, что в этом самом казино собирались боссы всем мафий на то время. Был ли связан Шелдон Адельсон с мафией не известно, но то, что он нашел с ними общий язык, ни каких сомнений нет.

В одно прекрасное время «Sands» начал приносить лишь убытки, и необходимо было делать что-то кардинально новое и необычное. 26 ноября 1996 год «The Sands Hotel & Casino» исчез с лица земли, его взорвали в прямом эфире, дабы построить на его месте то, чего еще никто никогда не делал. На его месте появился оазис с каналами и венскими гондолами и соответственно поющими гондольерами.

Стоимостью более $1.5 млрд. на территории появилось неповторимое место «Venetian», напоминающая всем гостям о прекрасном городе Венеция.

Этот проект был тем, что хотел дать туристам Адельсон, он хотел им подарить курорт в пустыне, где они могли не только играть круглыми сутками и пить спиртное, но так же получить незабываемые впечатления. Именно с этого нового проекта Шелдон Адельсон решил покорить мир.

Смог ли он покорить весь мир или только некие отдельные его части мы поговорим в следующий раз.

Продолжение следует...