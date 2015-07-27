Краткий обзор вакансии для работы в казино, кто и за что отвечает в казино и какими навыками необходимо обладать, чтобы улучшить свои шансы.

Хостесс

В сериале «Лас Вегас» очень хорошо подчеркнута данная должность. Эти люди занимаются можно сказать одним из важных дел в казино. Они встречают гостей, сопровождают их, рассказывают все и помогают потратить все свои деньги.

В основном на эту должность берут красивых девушек, которые достаточно коммуникабельны и грамотны, а также не боятся общаться с людьми.

Рост по карьерной лестнице также предусмотрен и вырасти можно до менеджера хостесса или менеджера по маркетингу.

Глаза казино

Это что касается должностей по проще. Дальше вакансии которые предоставляют казино, гораздо сложнее о ответственное.

Есть такие сотрудники в казино, которые следят за всеми за дилерами, кассирами, охранной и т.д. их называют камерменами. Следят они для того, чтобы те не допускали ошибок.

На эту должность так же можно пройти обучение, но как показывает практика таких специалистов, что называется выращивают прямо в казино. Набирают так сказать из определенных должностей.

Менеджер казино

Наверное, одна из самых престижных вакансии, но для работы менеджером казино необходим опыт и не маленький.

Этот человек должен уметь все и уметь общаться с клиентами и с персоналом, контролировать весь рабочий процесс в казино и много чего еще. Я бы еще назвал эту должность как заместитель директора.

Питбосс

Это человек который следит за определенной игровой зоной в казино, где все должно быть исключительно по правилам и без каких-либо нарушении.

Он может закрыть стол и открыть стол для игры в зависимости от ситуации. Так же взаимодействует со всеми остальными службами казино.

Вообще почитав должностные обязанности, то это человек у которого должно быть столько глаз, чтобы прикрепить каждый к каждому сотруднику, которые находятся в его зоне.

И на последок есть должность, которая ну настолько простая, что не требует за небесных навыков и умении. Такой человек в казино зовется манираннером. Словечко еще то, но должность немаловажная для удобства посетителей.

Этот человек занимается тем, что бегает от клиента в кассу и обратно, покупает ему фишки для игры, некий посыльный. Ну единственный навык, это умение правильно считать и, наверное, быстро бегать по казино.

Вот такие вакансии я раздобыл в сети. Когда казино еще существовали не только в специально отведенных зонах, но были чуть ли не в каждом городе.

В следующий раз я хочу рассказать о своем знакомом, который работал в казино в качестве дилера и что из этого к него вышло.