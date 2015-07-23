Для того чтобы казино работали и существовали необходим обслуживающий персонал, который будет работать в новых казино на территории РФ, но кто им нужен и как туда устроиться?

Лично меня не отпускает мысль работы в казино. Я никогда там не работал и тем более не знаком как там все устроено. Если что и знаю, то из фильмов, но им верить нет смысла, это же Голливуд.

И я решил разобраться, какие должности открываются, и какие специалисты необходимы для работы в игорных заведениях. Для начала я раздобыл старые вакансии в интернете, на которые был спрос.

Дилер

Первая должность в казино это естественно дилер. Не работая дилером, вы не подниметесь по карьерной лестнице выше. По крайней мере так было раньше. И не стоит думать о том, что у дилера низкий доход. У дилера имеется оклад, процент и чаевые. Зарплата у дилеров не может быть одинаковой. Она складывается у каждого из их отработанного стажа, от того насколько они профессиональны в данном деле и естественно от отработанных часов. И не забываем добавлять сюда и чаевые.

Работа дилером не так и проста обыкновенный человек тут не сможет работать, если он не обладает рядом определенных умений. Как ни крути математику вы должны знать на раз-два и три. Обязательно знать правила той игры, где вы являетесь дилером, и не просто знать, а еще и быстро соображать. Зрительная память у вас должна быть развита, иначе пиши пропало. Ну и естественно вы должны уметь общаться с людьми, которые пришли играть и спустить все свои деньги.

Работа дилером эта первая ступень или первый уровень вашего роста по карьерной лестнице. Работая дилером вы можете вырасти до инспектора или питбосса.

Работа дилера не проста, рабочий день длиться около 8-12 часов, работают они по 40 минут, так было раньше и далее меняются, и отдыхают некоторое время. И так час за часом всю свою смену.

Если хотите стать дилером, то казино постоянно проводят обучения и повышения вашего уровня, что очень удобно.

Кассир

Так же есть вакансия и попроще с одной стороны и в тоже время ответственность гораздо выше – кассир. Что делает кассир? Все просто меняет фишки на деньги и деньги на фишки. Считается, что это самая низкооплачиваемая работа в казино, но не забываем, что кассирам так же могут доставаться и чаевые, если конечно посетители что-то выиграли и решили забрать свой выигрыш.

Для трудоустройства необходимо иметь экономическое образование или опыт работы в банковской сфере. Как и у дилера кассир может подняться по карьерной лестнице до менеджера и супервайзера кассы.

Продолжение следует.