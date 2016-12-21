В конце статьи я добавил все необходимые описания для всех популярных видов покера, чтобы вам было легче ориентироваться.

Анте, Блайнды, Бринг и Постинг

Анте: анте – это небольшая ставка, которую должны внести все игроки перед началом раздачи.

Блайнды: то же самое, что и анте, только не все игроки должны вносить эту ставку. Существует два типа блайндов: большой и малый. Малый блайнд выставляет игрок, сидящий сразу слева от дилера, а большой блайнд ставится сразу за малым.

В лимитной игре малый блайнд равняется половине минимальной ставки (меньшей из двух лимитов), а большой блайнд в два раза больше. Например, при ставках $4/$8 в лимитной игре малый блайнд будет составлять $2, а большой - $4.

В безлимитной игре лимит зависит от самих блайндов. Например, при ставках $2/$5 малый блайнд равняется $2, а большой - $5.

Бринг (Бринг-ин): В Стаде игрок с самой худшей дор картой должен сделать «бринг-ин». В Стаде на лимите $1/$2 анте, как правило, будет составлять 25¢. У игрока есть возможность поставить (бринг) половину нижнего лимита (50¢) или дополнить его до полноценной ставки в $1.

Постинг: В игре с блайндами принято выставлять обязательные ставки перед тем, как вы входите в игру. Постинг подразумевает оплату фишками в размере большого блайнда до того, как вам раздадут вашу первую руку. Иногда от вас потребуется подождать прежде, чем до вас дойдет большой блайнд.

Опции беттинга

Колл, чек, рейз, пасс, ререйз, пуш, бет, чек-аут, 3-бет и подъем ставки – лишь немногие из терминов, используемых при беттинге за покерным столом. Это может показаться довольно сложным, но, как правило, на каждой улице у вас будет не более трех возможных действий.

Все действия по беттингу озвучиваются голосом или показываются определенным жестом. Начинающему игроку лучше всего озвучивать свои действия, когда до него дойдет очередь.

Бет: Бетом является первая ставка, сделанная в раунде торговли. Действие: Внесение в игру необходимой заявленной суммы.

Колл: Уравнивание ставки (бета), который был сделан до вас. Действие: Внесение суммы фишек, меньшей или равной сделанному бету. Если вы кидаете одну фишку, то это в любом случае будет считаться коллом, независимо от ее номинала, если только вы не озвучили все заранее.

Чек: Если не было ставок, вы можете пропустить ход, сделав чек. Действие: Постукивание рукой по столу два раза или жест, направленный в сторону, означающий «продолжение» действия.

Рейз: Увеличение ставки, сделанной другим игроком. Действие: Внесение суммы фишек за одно движение, которой бы хватило для правильного рейза. Запрещается передвигать фишки, а затем возвращаться к своему стеку за очередной их партией, если только вы заранее не озвучили свои намерения.

Пуш: Термин в безлимитной игре, означающий, что вы ставите все свои фишки. Действие: Передвигаем все фишки в центр стола.

Ререйз: Вы повышаете ставку и делаете ререйз на рейз. Действие: То же, что и при рейзе.

Чек-аут, 3-бет, подъем ставки: Сленговые выражения для различных действий. Не особо важны в изучении игры.

Раунды беттинга:

Раунд торговли заканчивается, когда каждый игрок, который не скинул карты и который имел возможность сделать свой ход, поставил столько же фишек, что и остальные. Чтобы было яснее, поясню:

Не уверены, кто сейчас ходит? Просто узнайте это у дилера.

Если вы ходите первым, то у вас есть всего две опции: Чек или Бет.

Если кто-либо до вас сделал ставку, то вы можете сделать Колл, Рейз или Фолд.

Если первый игрок бетит, а все остальные коллируют, то раунд торговли завершен. Тот, кто делал ставку первым уже походил, поэтому не должен ходить снова в течение этого раунда.

Если же первый игрок ставит, а второй игрок делает рейз и остальные коллируют, то первый игрок уже имеет право на определенный ряд действий. Он может сделать колл или ререйз. Если он выбирает колл, то раунд торговли завершается. Если же он делает ререйз, то всем остальным игрокам придется ходить еще раз.

Игры

Для быстрого ознакомления, вот как устроены пять самых распространенных видов покера с точки зрения структуры блайндов, раундов торговли и ставок.

Игра Блайнды/Анте Холдем В Холдеме в основном используются только блайнды. На более высоких лимитах игры или в поздних стадиях турниров вы можете увидеть также и анте вдобавок к блайндам. Омаха Также как и в Холдеме. Семикарточный Стад Как правило, используются анте и бринг. Но правила могут меняться от лимита к лимиту и от рума к руму. Пятикарточный Стад Также как и в Семикарточном Стаде. Разз Также как и в Семикарточном Стаде.

Игра Раунды торговли Холдем Всего 4 раунда плюс блайнды. Омаха Также как и в Холдеме. Семикарточный Стад Всего 5 раундов плюс анте и бринг. Пятикарточный Стад Всего 4 раунда плюс анте и бринг. Разз Также как и в Семикарточном Стаде.