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Агрессивнее, быстрее, дисперсионнее. Новый вид Открытого Китайского покера, стремительно набирающий популярность, может стать трендом 2014 года.
Покер набирает скорость каждый год. Регуляры кэш-столов давно забыли про 3х рейзы, а Rush Poker уступил место Adrenaline Rush.
Открытый Китайский покер – замечательная игра. Но она сильно отличается от принятых в покерной индустрии «стандартов». Она заметно медленней, в ней нет раундов торговли, да и система подсчета очков на первый взгляд запутана донельзя.
Об ОКП мы уже писали. С тех пор игра эволюционировала. Пока большинство изучало правила обычной версии игры, в кулуарах велась работа над более агрессивной разновидностью Китайского покера – Ананасом.
Если коротко, Ананас быстрее и в нем больше неопределенности. Само название – достаточно забавное – происходит от одноименной разновидности Холдема, в котором на префлопе раздают не две, а три карты, одна из которых сбрасывается на флопе.
В Ананасе в начале раунда раздается пять карт в открытую – как и в стандартном ОКП. Однако во всех последующих раундах игроки получают не одну карту, а сразу три в закрытую. Играющий выбирает две из них, добавляет в свою руку (тем самым открывая их), а третью сбрасывает, никому не показывая.
Таким образом, вместо восьми раундов (по одной карте) в Ананасе играется только четыре (по две открытых карты). Это заметно укорачивает весь процесс, руки заметно усиливаются, повышается дисперсия.
В целом, правила Ананаса схожи с правилами его старшего собрата. Подробно мы останавливались на них в описании Открытого Китайского покера.
Задача каждого игрока – собрать руку из 13 карт, соблюдая все нюансы.
В Ананасе, как и в ОКП, рука состоит из трех «рядов»:
Ряды раскладываются один под другим. Младший ряд всегда равен или слабее среднего, средний всегда равен или слабее старшего. Если это правило нарушается, рука считается «мертвой».
В начале каждой раздачи игроки (которых может быть не более трех) получают по пять карт в открытую. Они раскладывают их по своему усмотрению. В последующие раунды каждый получает по три карты, выбирает две из них и добавляет к своей руке.
Дальше – все как в ОКП.
Есть, правда, один важный нюанс.
Правило фантазии, ранее не являвшееся обязательным при игре в ОКП, теперь почти всегда дополняет игры в онлайне и в оффлайне. Оно существует и в Ананасе с некоторыми отличиями.
Фантазия – специальный бонус, который получает игрок, выполнивший одно условие: нужно собрать правильную руку с парой дам или выше в младшем ряду.
Тогда следующую раздачу игрок начнет в «мире фантазий». Ему раздаются сразу 13 карт в закрытую, которые он раскладывает как обычную руку. Вполне очевидно, что в этом случае у игрока заметное преимущество.
Чтобы остаться в фантазии, необходимо выполнить одно из трех условий: собрать каре+ в старшем ряду, фулхаус+ в среднем ряду или сет в младшем.
В Ананасе почти все то же самое, только в фантазии игроку раздается не 13, а 14 карт, одну он сбрасывает после того, как соберет готовую руку.
Это сделано для того, чтобы компенсировать заметное усиление силы рук в Ананасе. Дополнительная карта значительно повышает шансы не только собрать сильную руку, но и еще раз попасть в фантазию.
Как правило, за победу на двух из трех рядов (при сравнении рук двух игроков) играющему начисляется 1-2 очка (в зависимости от правил – американские или наши).
За победу на всех трех рядах – 6 очков.
В Ананасе такая же система бонусных очков, что и в классическом ОКП (в скобках указаны значения при игре по российским правилам).
|
Старший ряд
|
Бонус
|
Средний ряд
|
Бонус
|
Младший ряд
|
Бонус
|
--
|
—
|
Сет
|
+2
|
|
+1
|
Стрит
|
+2
|
Стрит
|
+4
|
|
+2
|
Флеш
|
+4
|
Флеш
|
+8
|
|
+3
|
Фулхаус
|
+6
|
Фулхаус
|
+12
|
|
+4
|
Каре
|
+10 (8)
|
Каре
|
+20 (16)
|
|
+5
|
Стрит флеш
|
+15 (10)
|
Стрит флеш
|
+30 (20)
|
|
+6
|
Роял флеш
|
+25 (15)
|
Роял флеш
|
+50 (30)
|
|
+7
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+8
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+9
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+10
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+11
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+12
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+13
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+14
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+15
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+16
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+17
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+18
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+19
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+20
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+21
|
—
|
—
|
—
|
—
|
|
+22
Вот вам новое лицо Открытого Китайского покера. Ананас открывает новую страницу развития игры, привнося в нее атрибуты современного покера – агрессию Холдема, лузовость Омахи, расчетливость Стада.
Ананас был изобретен всего пару лет назад, кто знает, какие перемены ждут нас в этом году.
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Илюша 2015-02-03 00:24:46
скинте ссылку
Надежда 2014-11-26 22:42:54
Как скачать
Ник 2014-02-24 22:31:33
где поиграть?
Нет комментариев