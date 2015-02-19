Сразу же огорчим многих: покер румов, предлагающих ОКП, нет и не будет в ближайшее время. Почему? Ну, во-первых, перенести Открытый Китайский в онлайн не так уж и просто – игру довольно сложно описать математически, а уж «вписать» ее в существующую систему рума – задача нетривиальная.

Но нет никаких сомнений, что в ближайшие месяцы ОКП появится на крупнейших зарубежных покерных ресурсах.

Сейчас вы огорчитесь еще больше (уж простите, такова реальность): мало того, что нет покер румов с ОКП, так и выбор приложений, а также иных онлайн вариантов ограничен донельзя. Но они есть, что уже неплохо. Вот они-то и попали в наш скромный рассказ.

Приложения для продукции Apple

Поклонникам и фанатам Айфонов, Айпадов и Айподов крупно повезло. У них есть возможность поиграть в самое популярное нынче приложение под названием Chinese Open Face Poker от компании ChPkApp. Оно, собственно, и единственное. По крайней мере, среди достойных и более-менее надежных.

Есть две версии этого приложения – платная и бесплатная. Название первого указано выше, стоит $7, второе – Chinese Open Face Poker Pass N' Play. Рекомендуется попробовать бесплатный вариант, а потом уже скачивать платный. Все-таки некоторые игроки жалуются на баги, на интерфейс, на элементы дизайна (например, на неудобную колоду) и прочие вещи.

Если же вы уверены, что вам точно необходимо какое-либо приложение, смело берите платное. Альтернативы лучше под iPhone, iPad и iPod пока все равно нет.

Подробнее о приложении, а также о самой игре можно почитать на официальном сайте разработчика. Там же есть форум и даже рекомендации по базовой стратегии.

Приложения для Android

Вот тут «немецкая засада»: под Андроид приложений нет – только обычный Китайский покер. Что делать? Выход есть всегда. Либо временно пересаживаться на iOS, либо играть через стационарный компьютер на других сайтах.

Онлайн ресурсы для игры в ОКП

Здесь есть парочка надежных вариантов. Они предпочтительнее, чем все, что было описано выше. Просто потому, что смотрятся надежнее, да и люди за ними стоят куда опытнее. Даже несмотря на все проблемы с «красивостью».

Эта игра захватывает мир.

Речь в данном случае идет о знаменитом российском сайте www.gambler.ru – клубе интеллектуальных игр. Не так давно там открыли филиал ОКП. Здесь нельзя играть на деньги (философия клуба непоколебима), но для полного доступа ко всем возможностям придется вносить месячную плату – от 80 до 280 рублей. Чисто символическая. Впрочем, есть вариант и бесплатной игры.

Выглядит Gambler, конечно, довольно скромно – в плане интерфейса и дизайна, но все необходимое имеется. Правила не соответствуют всем последним тенденциям, но это и не обязательно. Зато на сайте множество серьезных игроков, играть с которыми одно удовольствие.

Есть и еще один русскоязычный вариант, но более закрытый – www.gamblergames.com. Здесь гораздо меньше игроков, но все они пришли не за «фантиками». Тут собираются крупные регуляры и просто любители, считающие, что уже могут переходить на иной уровень игры в ОКП.

Сайт работает в тестовом режиме, так что с регистрацией могут возникнуть проблемы. Мы не рекомендуем посещать этот ресурс, если вы никогда прежде не играли на деньги. Скорее, данный вариант предпочтителен исключительно для профессионалов и полупрофессионалов.

Вот, пожалуй, и все, что есть в сети. Убедились, что негусто? Так оно и есть.

Также хотим обратить ваше внимание на тот факт, что приложения для мобильных устройств гораздо легче взломать, чем другие ресурсы. Разработчики игр на виртуальные деньги просто не задумываются над тем, что кто-то будет использовать их «дитя» для настоящих кэш игр (а такие люди имеются). Барри Гринштайн, яркий тому пример, написал в своем блоге о явном факте читерства в приложении от компании ChPkApp, которое мы описали выше. Так что будьте рассудительны и осторожны.